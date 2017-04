Yooka-Laylee: El videojuego para los nostálgicos de los grandes personajes

Yooka-Laylee recoge el legado de grandes videojuegos, en los que personajes de gran carisma nos hacían pasar grandes ratos. Ahora, con el avance de la calidad gráfica, con detalles fotorrealistas, con formatos espectaculares, con 4K y demás, vemos cómo este género regresa con fuerza. La apuesta es, siempre, por el mundo abierto, en el que tendremos que hacer una gran cantidad de cosas como saltar, buscar, enfrentar a jefes y demás.

Yooka-Laylee es un juego desarrollado por Playtonic Games, en el que nos daremos cuenta de que, al controlar al camaleón y su murciélaga amiga al hombro, podremos volver al pasado pero de forma actualizada, es decir, a lo tradicional pero con la gráfica de hoy en día.

Nuestro avance o progreso estará marcado por las Pagies, las que vienen a ser páginas doradas de un libro pirata que nuestra pareja dispareja persigue por los diversos lugares o ‘stages’, muy aparte de enfrentar –de paso– al villano de turno, con secuaz incluido.

Así, pues, contaremos con un total de 145 Pagies, muy al estilo de las piezas doradas de Banjo o estrellas de Mario. Además, tendremos que ir desbloqueando habilidades para poder avanzar por los diversos mundos en los que nos encontraremos o a los que podremos visitar.

Destaca el desarrollo de este juego, gracias al magnífico uso del motor gráfico Unity, el cual le permitió a Playtonic lograr la creación de grandes espacios y mundos elaborados.

En relación a la banda sonora, resulta ser una que goza de una gran identidad y de ritmos bastante pegajosos.

Yooka-Laylee es un juego realmente divertido y duradero. Si a esto se le suma el hecho de su precio reducido, lo convertimos en un título MUST HAVE. Además, sus controles no presentan problema alguno y su multiplayer alarga un poco más su vida.

Dato

Yooka-Laylee se lanzó para PS4, Xbox One, PC, Mac y Linux.