"El videojuego ya ha superado su envidia al cine", aseguró Warren Spector

Para Warren Spector los videojuegos son el único medio de la historia de la humanidad que te permite ponerte en el lugar de otra persona. “Me gusta pensar que cuando alguien juega un título mío aprende algo de sí mismo, no sobre el personaje con el que juega. Los juegos son herramientas de aprendizaje”, sostuvo.

También reflexiona que los videojuegos ayudan a evadir esta vida tan compleja. “Pero lo interesante es que creo que nos ayudan a comprender de qué queremos escapar”.

“La gente define los videojuegos únicamente diciendo si son o no divertidos. ¿Por qué somos un medio descrito por una sola palabra? Es algo que me revienta. Las películas no tienen que ser divertidas: pueden ser emotivas, educativas, trágicas, cómicas… Los libros, igual. Tenemos que ampliar la forma de pensar y definir el medio”.