Esta entrega, muy aparte de mantener el mismo ‘modo historia’ –el cual ya hemos analizado–, llega repleta de mucho contenido ‘extra’. Y es que Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration llega con todo el material descargable del que dispone este título a la fecha (como Baba Yaga, Cold Darkness Awakened), además de un nuevo modo en la mansión Croft que se divide, a su vez, en dos: Blood Ties y Lara’s Nightmare. Asimismo, incorpora Endurance Mode, con soporte para juego cooperativo. Por si esto fuera poco, tendremos también skins de todo tipo, incluidos los juegos previos al reinicio de la franquicia.

En Blood Ties deberemos encontrar el documento que certifique, con veracidad, que Lara es la legítima heredera de la mansión. Pero el punto no es el hecho de que la mansión sea enorme o esté en ruinas, sino que son los pequeños detalles los que hacen algo genial. Aquí debemos hacer un punto aparte, ya que Blood Ties también podrá ser disfrutado con el PlayStation VR, lo que hace que la sensación de inmersión sea otra cosa, aunque el apartado gráfico para este dispositivo en particular no resalta mucho.

El otro añadido, Lara’s Nightmare, es el modo zombie de Tomb Raider. Aquí deberemos combatir hordas de seres de ultratumba que han invadido nuestra mansión y que llegan cargados de cuchillos, bombas, escudos, y demás elementos que, simplemente, nos harán preguntarnos de dónde salieron. Lo anecdótico de todo esto es que se ve como una pesadilla, un sueño del cual queremos despertar.

Otra novedad que llega con Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration es el Endurance Mode. En esta parte deberemos hacer frente a las condiciones más extremas que podamos encontrar, como el clima, el hambre y diversos enemigos. No tenemos una historia para esta modalidad y nuestra misión será la de sobrevivir bajo estas condiciones, cazando animales, creando fogatas y generando nuestros medios de subsistencia. Es todo un reto y es imposible dejarlo de lado.

Rise of the Tomb Raider es un gran título que, además, llega para que le dediques muchísimas horas. Gráficamente luce fenomenal –ojo con lo que decimos del PS VR– y cuenta con una gran historia. Además de esto, llega con la inclusión de todos los DLC, skins y nuevos modos de juego, lo cual aumenta su valor agregado.