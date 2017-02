'Uncharted 4: A Thief's End' se llevó el premio a mejor animación de un personaje en los Annie Awards

Uncharted 4: A Thief’s End obtuvo el premio “Annie”, que se entrega a los trabajos de animación por parte de la Asociación Internacional de Películas Animadas.

El juego de acción y aventura de Naughty Dog ganó el premio como mejor animación de personaje, los otros nominados fueron Titanfall 2, los packs de expansión de The Witcher 3 (Blood and Wine lanzado en 2016) y el juego para móvil Teenage Mutant Ninja Turtles: Legends.

Congrats to our kick ass animators on their win tonight! #Uncharted4 #AnnieAwards