'The Walking Dead: A New Frontier', el nuevo juego de la serie de televisión

Dejamos en claro que en esta ocasión no asumiremos el control de Clementine. Será Javier el personaje principal durante casi todo el tiempo, resultando ser muy interesante debido a todo lo que propone y permitiéndonos apreciar a Clementine desde otra perspectiva. Por otro lado, la segunda entrega tenía diversos finales y todos ellos tendrán repercusiones en esta tercera entrega.

Además, podremos seguir nuestra aventura gracias al archivo guardado en la nube.

La forma de desarrollo de su trama resulta ser el eje principal. El único detalle que le podemos achacar a este primer episodio es la duración del mismo, ya que resultó ser un poco menor a lo conocido. Su control ofrece un sistema como el resto de juegos de Telltale Games y, además, los momentos de exploración no se hacen cansinos y los QTE son más dinámicos.

Además, el apartado gráfico de The Walking Dead: A New Frontier saltará a la vista desde que comencemos a jugarlo. Es un paso adelante con relación a lo que hemos visto en juegos previos, disfrutándolo a 60 fps y 1080p. Dentro de lo que es el apartado sonoro, este primer episodio llega a tener un resultado destacable.

The Walking Dead: A New Frontier, Telltale Games marca un antes y un después, y aunque no se cambien las mecánicas de juego, se ve y nota de forma clara que el estudio ha logrado consagrar su estilo propio de jugar. Este primer episodio es dinámico, ágil y muy bien estructurado, logrando que este nuevo arco argumental puedan disfrutarlo tanto los conocedores de la franquicia como también los nuevos.