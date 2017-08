El equipo peruano de ‘Dota 2’ , ‘Infamous Gaming’ , venció por 2-0 al equipo chino ‘IG Vitality’ y consiguió asegurarse US$ 118 mil al pasar a la llave de perdedores, en la competición The International.

Los peruanos lograron acumular los 5 puntos que le permitieron seguir luchando por mejores posiciones, superando al equipo del Reino Unido, Fnatic, quienes quedaron fuera de la competición.

Ahora, ‘Infamous’ deberá enfrentarse contra un equipo aún no determinado en una sola partida para seguir escalando y jugar la serie de los mejores tres, cuyo perdedor se llevaría US$ 354 mil y el primer lugar los codiciados US$ 10 millones.

The International reparte un pozo de 20 millones de dólares en premios, de los cuales, los peruanos ya aseguraron US$ 118 mil.

