La compañía Capcom, en asociación con Nintendo, anunciaron la fecha de lanzamiento de Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, remake del clásico videojuego de pelea.

Mediante una publicación en la cuenta de Twitter de Street Fighter, Capcom anunció que la fecha de lanzamiento es el 26 de mayo para el Nintendo Switch y también reveló que el juego costará 40 dólares.

