'SNES Classic Edition': La consola retro de Nintendo inicia su preventa a fin de mes

Nintendo confirmó mediante una publicación en su cuenta de Facebook que la preventa de la ‘SNES Classic Edition’, la consola que recopilará los juegos clásicos más emocionantes del ‘Super Nintendo’, empezará a fin de este mes.

► SNES Classic Edition: Estos son los 21 juegos que podrás disfrutar en la consola retro de Nintendo

La nostálgica consola, que se ha convertido en una de las más esperadas del año, llegará a las tiendas el próximo 29 de setiembre, pero la compañía permitirá hacer pedidos por anticipación.

Esta consola será capaz de reproducir hasta 21 clásicos títulos de Nintendo, entre los que destacan ‘Super Mario World’, ‘Star Fox 2’, ‘Donkey Kong Country’ y ‘The Legend of Zelda: A Link to the Past’. El precio ha sido fijado en 80 dólares, informa Gamespot.

La ‘SNES Classic Edition’ estuvo disponible en preventa en las tiendas ‘Walmart’ en Estados Unidos, sin embargo Nintendo canceló todos los pedidos de forma abrupta argumentando que habían cometido un error técnico.

Te puede interesar