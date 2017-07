Probamos y disfrutamos la BETA de Destiny 2

Ya se encuentra disponible la BETA de Destiny 2 para todos aquellos que hicieron el pre-order del título de Bungie y Activision en PS4 y Xbox One, mientras que para PC se podrá jugar un poco más adelante. Esta BETA nos presenta 3 modalidades a probar: lo que es el primer capítulo del modo historia, el strike cooperativo The Inverted Spire y el modo PvP Countdown. Y que no quede duda alguna que luego de una primera entrega, las ganas por poder ver y probar la evolución de esta franquicia estaban más que presentes.

La primera misión nos ubica en un momento en que nuestros enemigos simplemente arrasan con todo lo establecido y conocido de la primera entrega. Y es que en tan solo unos primeros minutos, podemos darnos cuenta que no tenemos satélites, para luego ser atacados de una forma tan demoledora que destruyen toda nuestra base e instalaciones, pueblo y demás. Ante esto, tendremos que hacer frente ante un ejército de élite Cabal quienes llegan dispuestos a barrer con todo y tomar el control total de nuestra ubicación. Punto aparte, dependiendo el tipo de personaje que seleccionemos, podremos hacer uso de diversos y variados ataques.

La forma de avance y mecánica planteada es muy parecido a lo que ya hemos podido ver y disfrutar en el primer juego. Es más, los primeros momentos son un claro ejemplo de que estamos delante de un nexo entre el primer juego y esta segunda entrega. La mecánica planteada es la misma, como también el modo de jugar, siempre buscando los puntos débiles de nuestros enemigos gracias al uso de una buena variante de armas. Pero todo esto no quiere decir que estamos ante una BETA igual al primer título, y quien piense esto caerá en un tremendo error. La BETA de Destiny 2 se presenta con un ritmo de juego creciente, y del mismo modo su calidad gráfica a mejorado notablemente. Es más, solo diremos que tendremos más enemigos en pantalla, efectos de luces mejor planteados, los entornos y escenarios se aprecian más sólidos, mejor iluminación y mejor contraste de colores. Eso y más son puntos notables a resalar en este primer vistazo que le damos a Destiny 2. Se nota claramente que hay una evolución en todo aspecto.

Este modo de juego simplemente nos ha dejado con ganas de más. Y solo como un apunte, ya no contaremos con el poder de la luz.

Pasando a la segunda modalidad, llega un strike en cooperativo: The Inverted Spire. Esta misión tiene un inicio un tanto suave, pero que poco a poco va presentando una curva de dificultad muy buena y exigente. Más aún con el boss de turno, el cual podremos apreciar que se presenta en diversas fases, y no se preocupen en morir, ya que este strike es lo ás difícil de toda esta excelente BETA. Una recomendación sana a todo esto, el cambio de armas y la cooperación serán un punto muy a tener encuenta para darle fin a este reto.

Y por último tenemos el modo multiplayer, el cual nos ofrece las opciones de partida rápida, con la modalidad de conquista de zonas (flasgs) de 4vs4 teniendo en claro que todos los personajes gozan del mismo nivel, aunque si podremos hacer uso de diversas armas y de distintos accesorios. Y por otro lado, tenemos el tipo de juego competitivo, el cual se plantea en un mediano stage, esto para que el hecho de que cuando hagamos respawn (revivir) sea más rápido y las partidas sean más frenéticas y divertidas. La finalidad de este modo es el de uno de los equipos deberá armar una bomba para poder ganar el match, mientras que el otro equipo debe evitar que la armen o activen. Eso sí, aquí no habrá respawn automático, así que si uno de nuestro equipo no nos revive, seremos solo un mero espectador de la partida hasta que esta termine.

Esto es todo lo que ofrece la BETA de Destiny 2, un título que sin lugar a dudas promete desde ya a ser un serio candidato a convertirse en el juego del año. Eso sí, habrá que esperar a ver que más ofrece este universo, en donde ahora no hay luz.