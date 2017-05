Pokémon GO: Niantic presentó el evento 'Florecimiento mundial' para atrapar pokémones tipo hierba

Niantic, compañía encargada de Pokémon GO, anunció el evento denominado ‘Florecimiento mundial’ que comenzó el 5 de mayo y se extenderá hasta el lunes 8, en el que será más común atrapar ‘pokémones’ tipo hierba.

Además, para aumentar las posibilidades de capturar los ‘pokémones’ que estás buscando, la compañía extendió el tiempo de los módulos Lure hasta seis horas durante este período.

La compañía no ha confirmado la aparición de las criaturas más raras del tipo hierba, a diferencia del evento acuático de principios de año, pero exhortó a los entrenadores de todo el mundo a compartir sus capturas en las redes sociales.

Este evento aparece coincidentemente con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

To help you catch your favorite Grass-type Pokémon this weekend, Lure Modules will last for six hours for the entire weekend! pic.twitter.com/LHPbVmZpLV