Nintendo Switch: Mira aquí el anuncio oficial para el Super Bowl

Nintendo publicó la versión extendida del anuncio de la Nintendo Switch para el Super Bowl de este domingo. En este se observan las principales características de juego, así como algunos de los títulos que llegarán a la consola.

El anunció de más de un minuto muestra las posibilidades de portabilidad de la nueva consola, la versatilidad a la que uno o más jugadores pueden acceder al mismo tiempo en diferentes modos de juego además de su conectividad con otros Nintendo Switch

Entre los títulos que se presentan destaca “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, juego de lanzamiento con el que la compañía espera impulsar las ventas del dispositivo híbrido. También aparecen otros títulos que llegarán a la consola como “Arms”, “Mario Kart 8 Deluxe”, “Splatoon 2” y “1,2 Switch”.

Nintendo Switch saldrá al mercado el 3 de marzo y tendrá un precio de 300 dólares en los Estados Unidos. Nintendo espera dejar las pobres ventas de Wii-U que únicamente ha vendido 13,6 millones de unidades.