El último deseo de una persona con una enfermedad terminal puede ser tan sencillo como tener entre sus manos un videojuego.

Es el caso de Gabe Marcelo, quien quería jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild antes de que su enfermedad cardíaca congénita empeorara y falleciera a los 27 años. El juego aparecerá recién el 3 de marzo.

“Recuerdo sentarme frente a la televisión a principios de los 90 para jugar Super Mario 2, Excitebike y The Legend of Zelda”, contó su hermano Jaime Marcelo.

Cuando la malformación de Gabe Marcelo se agravó, los videojuegos se hicieron más importantes. Lo último que disfrutó fue Final Fantasy XIV.

En los juegos “habían personajes que amaba, y los desafíos que su mente muy inteligente necesitaba. Era distracción del malestar físico y el dolor”, expresó su madre, citada por WayPoint.

Gabe (derecha) y Jaime (Izquierda).

Debido a que la saga de Zelda era la favorita de Marcelo, no podía perderse el último título. Su familia inició una campaña para conseguirlo.

Un mensaje en el portal Reddit consiguió mucho apoyo. Nintendo pronto se enteró y se puso en contacto con él.

Semanas más tarde, Gabe y su madre hicieron un viaje a las oficinas de Nintendo en Seattle, Estados Unidos. Gabe Marcelo probó la demo de Breath of the Wild durante algo más de 30 minutos.

“La noche antes de morir, me llamó a su habitación”, cuenta su madre y agregó:

“Quería ver el tráiler de dos minutos que había descargado. Lloró cuando los colores, sonidos y escenas de acción aparecían en la pantalla. Al final, dijo ‘se lanza el 3-3-17’. Me miró y dijo ‘lo voy a conseguir’. Tengo que pensar en lo feliz que era y no en que no lo consiguió. Le recordé esa noche que él ya había jugado a Zelda… Y sin embargo sabía lo que quería decir”.

El 14 de enero pasado, unas semanas después de cumplir 27, Gabe Marcelo falleció de forma pacífica.