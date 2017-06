Por Gerardo Salinas/Power Gaming

Mario Kart 8 fue una obra maestra lanzada para el casi olvidado Wii U en el 2014. Sus dinámicos gráficos, pistas, personajes y gameplay nos introdujeron al que, en mi opinión, fue el mejor Mario Kart en la época. Es por eso que, aprovechando el lanzamiento de su nueva consola, el Nintendo Switch, la Gran N decidió traer de vuelta este título, pero esta vez recargado con nuevos personajes, modos de juego y uno que otro arreglo a la jugabilidad que lo llevan a otro nivel.

MK8D no cambia mucho en su presentación —no es que lo necesite—, mantiene los mismos gráficos que nos cautivaron en su primera versión, aunque la inclusión de pequeños detalles como el confeti, que ahora se queda en la meta y no desaparece, se agradecen. El juego se ve mejor que nunca en el Switch. Tanto en su modo portátil como cuando estés jugando en la televisión, MK8D lleva la consola a su máximo potencial y jugarlo en 1080p en un HDTV hace que resalten todos esos pequeños detalles que Nintendo cuidadosamente incluyó en cada una de sus 48 pistas, a diferencia de su versión de Wii U, donde se podían pasar por alto los Toads apoyando a los corredores, los carteles y los obstáculos que le dan vida al vibrante mundo del juego.

Como era de esperarse, este título incluye los dos DLCs lanzados para su versión previa. Estos consisten en 4 copas nuevas y más personajes, como Link de The Legend of Zelda. Pero Nintendo fue más allá y agregó 6 personajes más al roster de Deluxe, que cuenta ahora con la sorpresiva aparición de los Inklings del célebre Splatoon. Tanto las pistas como los personajes, a excepción del nuevo Mario Dorado, vienen desbloqueados desde un principio para que puedas gozar del juego completo de arranque. Sin embargo, los vehículos, llantas y planeadores tienen que ser conseguidos nuevamente, algo que personalmente me gustó, ya que no poder correr con mi combinación favorita me forzó a volver a experimentar nuevas opciones con lo que tenía disponible, dándole un sentido de exploración y de progreso a esta nueva versión del juego.

El agregado más importante de MK8D (y la falla mas grande de su versión anterior) es su Modo Batalla. Nintendo aprendió de errores pasados y lo re-hizo por completo, ahora con pistas exclusivamente dedicadas a ella, más la adición de nuevas variantes de gameplay. El modo batalla de MK8D incluye: la clásica Batalla de Globos, la Carrera de Monedas, donde el que cuente con mayor cantidad de dinero al final gana, Asalto al Sol, un “captura la bandera” versión MK; Bob-ombardeo, una guerra de bombas; y Patrulla Piraña. Este último es el más novedoso al ser su primera aparición en la franquicia. Se trata de un ‘Policías y ladrones’ entre equipos donde los policías cuentan con el ítem de Piraña y deben capturar a todos los miembros del equipo contrario para alzarse con la victoria.

El modo online sigue siendo tan divertido y estable como siempre, pero cabe recalcar que no cambia mucho. Sin embargo, se aprecia que el nuevo modo batalla sea completamente jugable en línea.

El gameplay de MK8D ha cambiado sustancialmente. Los ítems doble de Mario Kart Double Dash regresan, agregándole nuevas dimensiones al juego. Ahora habrán tanto el doble de caparazones azules como el doble de las tediosas monedas, volviendo los resultados de la carrera incluso más impredecibles, pero dándote a la vez más oportunidades de obtener objetos defensivos. Viejos ítems también hacen su retorno como el ‘Boo’, que te dejará robar objetos a los contrincantes y la ‘pluma’ que te ayudará a saltar sobre tus enemigos en el modo batalla.

Entre los nuevos cambios está el ‘Ultra Mini-Turbo’, una versión más poderosa del turbo que haces al derrapar, ahora con chispas moradas, volviendo las carreras más veloces. También puedes frenar mientras derrapas para hacer curvas más cerradas, haciendo que jugar en la alta velocidad de 200cc sea algo plausible.

Los cambios

El cambio más grande se da con la introducción de la “Conducción Inteligente” y la “Auto-Aceleración”. El primero no deja que el jugador se salga de la pista, moviéndolo automáticamente cuando uno va en camino a una colisión; mientras que el segundo – como lo dice su nombre – acelera por ti para que estés pendiente de otras cosas como el derrape o los contrincantes.

Una de las principales razones por la cual en el pasado no pude disfrutar de MK8 con amigos y conocidos era porque el juego no es particularmente fácil para principiantes. La curva de aprendizaje es amplia y correr contra jugadores experimentados es tedioso para un novato porque, en serio: ¿Quien quiere llegar en 10mo una y otra vez? La “Conducción Inteligente” y la “Auto-Aceleración” permiten que cualquiera pueda disfrutar de MK8D a su gusto y que se tomen su tiempo para aprender sin fracasar múltiples veces. ¡Ahora cualquiera puede jugar Mario Kart!

Mario Kart 8 Deluxe es así de bueno y, junto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, han hecho del lanzamiento del Switch algo digno de aplaudir.

Puntaje: Magnífico – 9.8

PROS

+ Se ve sustancialmente mejor que su predecesor

+ Nuevo modo batalla es todo lo que esperábamos

+ Asistencias permiten a principiantes jugar

+ Amplio contenido para disfrutar por horas

+ Gameplay muy pulido

CONTRAS

- Pocos agregados al modo online

