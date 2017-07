La fiebre de ‘Game of Thrones’ sigue en aumento con la séptima temporada, y así lo demuestra una campaña en Kickstarter para lanzar un juego de mesa inspirado en la popular serie que logró el financiamiento en tan solo una hora.

► ‘Game of Thrones’: Missandei dijo esto sobre su escena sexual con ‘Gusano gris’ [SPOILERS]

El juego de mesa, que trae consigo miniaturas para pintar y un tablero con diversos detalles de ‘Westeros’, ya ha recibido más del 200% de su objetivo de recaudación inicial.

El proyecto pidió US$300 mil para producir el juego de mesa y alcanzó su objetivo en una hora. En el momento de la presentación de informes, el proyecto ha ganado más de US$630 mil.

► ‘Sansa Stark’ reveló que aprendió educación sexual gracias a ‘Game of Thrones’

El juego de mesa enfrenta a jugadores entre sí como el ‘Norte’ (los Starks y sus aliados) y el Sur (los Lannister y sus aliados) en un juego similar a otros juegos con esta temática como ‘Stratego’ y ‘Risk’.

Aquí un video sobre cómo lucirá:

El compromiso de nivel básico cuesta US$150 e incluye el juego y todos los objetivos extras. Hasta el momento tiene más de 4,100 personas interesadas en comprarlo.

► ‘Game of Thrones’: Así fue el reencuentro de Arya y Nymeria que todos los fans estaban esperando [SPOILERS]

La compañía detrás del juego, CMON, ha creado exitosamente un puñado de juegos de mesa y juegos de cartas en el pasado, incluyendo un juego de cartas reciente de Bloodborne, Cthulu in the House y Wrath of Kings.

Te puede interesar