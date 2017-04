Final Fantasy XV: Ya está disponible el primer capítulo extra descargable (DLC)

Este primer “DLC”: http://m.peru21.pe/noticias-de-dlc-3914 se centra en uno de los personajes de Final Fantasy XV: Gladio. El Escudero del Rey debe mejorar sus niveles con el fin estar a la altura para una nueva aventura. Es por eso que, junto con Cor, emprende un viaje para enfrentar a Gilgamesh.

El eje central de Final Fantasy XV: Episode Gladiolus se desarrolla en un modo de juego tipo calabozo y lineal, aunque esto no resta en nada su calidad. Aquí deberemos enfrentar a diversos enemigos mientras avanzamos y descansamos en algún punto/ fogata para poder recoger nuevos ítems y volver a combatir.

A esto le sumamos el hecho de que Gladio presenta un estilo de batalla distinto al de Noctis, por lo que este episodio se presenta más divertido aún. Es cierto, no podremos proyectarnos ni tampoco combinar nuestras habilidades, pero podremos realizar bloqueos y contraataques.

Los jefes de este DLC han sido bien desarrollados; en especial, los dos últimos. Así que habrá que saber cuándo deberemos esquivar ataques para poder ejecutar un contraataque devastador.

Por otro lado, mientras avanzamos por esta cueva –y salvamos nuestro progreso– podremos conversar con Cor. Al hacerlo, el inmortal guerrero nos hablará sobre su vida. Debo decir que Final Fantasy XV: Episode Gladiolus tiene una duración de dos horas aproximadamente, pero su ‘rejugabilidad’ está más que asegurada. Además, podremos llevarnos diversos ítems y usarlos en el propio juego. También tendremos la opción de conocer un poco más de este personaje.

Final Fantasy XV: Episode Gladiolus gusta en varios aspectos. Ofrece una gran diversión, un sistema de combate bien planteado, ‘bosses’ (jefes) de gran nivel (en especial, los últimos). Y un plus muy bueno es que el precio del mismo es de solo cinco dólares.

