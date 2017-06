E3: Estos son los mejores momentos del evento más grande de la industria de los videojuegos

Por Adrián Gagó / Power Gaming

El Electronic Entertainment Expo, también conocido como el E3, ha sorprendido a todos los gamers del mundo con grandes anuncios.

Ahora recapitularemos algunos de esos momentos que hicieron de la convención más grande de videojuegos un evento digno de celebrar.

1) ‘The Legend of Zelda: Twilight Princess’ (E3 2004)

Antes de explicar lo que pasó, debemos volver al año 2000. Nintendo mostró en su propio evento, el Nintendo Space World, un gran video de ‘The Legend of Zelda’ con Link peleando contra Ganondorf, portando el estilo visual del sorprendente ‘Ocarina of Time’, pero con el poder gráfico del Gamecube. Por lo tanto, el siguiente título de la franquicia, ‘The Wind Waker’, decepcionó a muchos por su estilo más caricaturesco. Cuatro años después, como era costumbre, Nintendo organizó una conferencia de prensa en el E3. El final de esta, sin embargo, fue una sorpresa para todos. Se mostró un tráiler con grandes amaneceres, castillos y ejércitos; pero no fue hasta la gloriosa aparición de Link que todos perdieron la cabeza. Los aplausos y gritos no pararon por varios minutos. Al final del tráiler apareció en el escenario Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, portando la emblemática Espada Maestra y Escudo Hyliano. Fue un momento mágico que quedará por siempre en la historia de la convención.

2) El Triple Ataque de Sony (E3 2015)

Tan solo 2 años han pasado, pero aún lo recuerdo como si fuera ayer. Se revelaron en la conferencia de Sony tres grandes juegos. No eran simplemente excelentes o interesantes, sino títulos que la gente esperaba con muchas ansias y extremada lealtad por alrededor de una década. Empezamos con ‘The Last Guardian’, un hermoso juego originalmente anunciado en el E3 del 2009 para el PlayStation 3. El título estaba siendo desarrollado por Team Ico, quienes previamente trabajaron en obras maestras como ‘Shadow of the Colossus’. Pasó el tiempo y no se supo nada de este, además de varios problemas de desarrollo. Pero la esperanza no se perdió y finalmente reapareció en esta memorable conferencia. Llegó al PS4 el año pasado.

En el E3 del 2005, Square-Enix ayudó a demostrar el poder del entonces nuevo PlayStation 3 con la escena del inicio de legendario RPG ‘Final Fantasy VI’I, pero recreada con gráficos que dejaban a los del PS1 por los suelos. Fue entonces que todos los fans empezaron a pedir un remake del título, pero por años Square-Enix se negó. Grande fue la sorpresa cuando, en la conferencia de Sony del 2015, apareció un misterioso tráiler con varios escenarios familiares. Poco a poco la gente empezó a reaccionar, pero los aplausos explotaron con la aparición de Barret y Cloud, estrellas de FFVII, confirmando el muy pedido remake, ahora para PS4.

‘ Shenmue’ era un juego ambicioso. Tomabas control de Ryo y podías interactuar con cada personaje y objeto, obtener dinero trabajando, participar en una inmensa cantidad de actividades y pelear en tu aventura por vengar la muerte de tu padre. Suena a GTA, pero la cantidad de cosas que puedes hacer aquí deja al título de Rockstar por los suelos.

Lamentablemente, este título de 1999 y su aún más grande secuela salieron para el Dreamcast, una consola que se encontraba ya destinada a la muerte. La historia de Ryo quedó en un final sin fin, pero los fans y su creador no pararon de pelear por su soñada secuela. 16 años después, nos encontramos viendo la conferencia de Sony del E3. Empezó un nuevo tráiler y con la caída de un pétalo rosado en la pantalla todo cambió.

3) Sony: “US$299” (E3 1995)

Esta historia es fácilmente la más interesante de todas pues se sitúan en el E3 de 1995, también conocido como el primer E3 de todos. Con el Nintendo 64 (llamado entonces Ultra 64) teniendo una fecha de salida posterior a la competencia por un año, la guerra se centró en la batalla de Sega contra Sony.

Sony tenía una gran desventaja, pues no tenía gran experiencia en la industria en contraste a la casa de Sonic. Y para empeorar las cosas, el Sega Saturn y el PlayStation, tenían como fecha de salida el mes de septiembre. Las conferencias empezaron y Sega decidió asegurar su victoria, con una tremenda jugada: lanzar su consola ese mismo día a US$399, sorprendiendo a la audiencia. Todos hablaban de Sega hasta que llegó la hora de que Sony hablara. Subió al estrado Steve Race, presidente de Sony Computer Entertainment America, y dio una muy breve charla: “US$299”. La gente se volvió loca y Sega empezó su largo camino hacia abajo.

