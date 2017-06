E3 2017: 'Xbox One X' y todo lo que debes saber sobre la presentación de Microsoft [VIDEOS]

Alvaro Treneman

Microsoft inició su presentación en la E3 2017 con lo que muchos esperaban, la bautizada como nueva consola ‘Xbox One X’, la “consola más potente jamás creada”, según resalta la compañía.

► E3 2017: Electronic Arts ofrecerá juegos gratis durante el evento más importante de videojuegos [VIDEO]

El nuevo chip ‘Scorpio’, que alcanza unos gráficos de 60 fps y resolución 4k, llegará a las tiendas el 7 de noviembre con un precio de US$ 499 y permitirá la tan ansiada compatibilidad con juegos y accesorios de anteriores Xbox.

Y con la nueva consola, vienen nuevos títulos como ‘Forza Motorsport 7’, al que aparentemente le dedicaron demasiado tiempo valioso. Luego se presentaron títulos con una espectacular gráfica, como es el caso de ‘Assassin’s Creed Origins’.

Otro de los títulos fue ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’, un ‘shooter’ de todos contra todos, en el que el último en quedar en pie se consagra como el mejor en este género de videojuegos multijugador.

► E3 2017: Estos son los títulos más esperados en la industria de los videojuegos [VIDEOS]

Pero lo que sin duda gustó a miles de fans fue el anuncio de ‘Dragon Ball FighterZ’, con un trabajo gráfico muy bien logrado, quizá el mejor juego de lucha de ‘Dragon Ball Z’ hasta el momento.

Otros juegos anunciados fueron: ‘The Last Night’, un indie de estética espectacular, ‘Crackdown 3’ que tendrá al actor Terry Crews como actor de doblaje, para explotar la vista al máximo del hermoso ‘Ori and the Will of the Wisps’, entre otros. Cerraron su presentación con ‘Anthem’, nuevo RPG desarrollado por Bioware.

La presentación deja a la expectativa a los miles de ‘gamers’ asistentes sobre las nuevas posibilidades gráficas de la Xbox One X, el precio se esperaba, pero por una mejora como la que prometen ¿Valdrá la pena?

Te puede interesar