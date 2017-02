La compañía de videojuegos Valve anunció que, de ser necesario, realizará el torneo anual de Dota 2, The Inernational, fuera del país debido a las recientes políticas de represión del gobierno de Donald Trump con respecto a las visas de visitante.

Erik Johnson, jefe de desarrollo de negocios de Valve, dijo que cualquier nueva restricción en las visas de visitante probablemente tendrá un efecto negativo en el torneo popular.

El director general y cofundador de Valve, Gabe Newell, comentó que la novedad de los Deportes Electrónicos (Esports) puede plantear problemas. “Los cantantes de ópera y los ganadores del Premio Pulitzer no tienen ningún problema porque [las patrullas fronterizas] saben lo que están viendo, pero los jugadores de Esports son a menudo hombres jóvenes sin vínculos con los Estados Unidos”, detalló.

Newell dijo que si las reglas de la visa se volvieran demasiado rígidas, The International tendría que ser trasladada fuera de los Estados Unidos. Expresó su consternación porque algunos empleados de Valve, nacidos fuera de los Estados Unidos, temen no poder visitar sus países de origen por temor a que no se les permita regresar al país.

Más datos

The International es el torneo que atrae a los mayores jugadores y equipos de competencia de Dota 2 del mundo.

Este torneo se lanzó en 2012, y tuvo lugar en Alemania. Pero desde entonces, se ha celebrado en las instalaciones de Valve de Seattle, Washington.

El torneo del año pasado registró un récord de 20 millones de dólares en premios, y fue ganado por el equipo chino Wings Gaming.