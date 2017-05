Cuatro clásicos videojuegos fueron recientemente añadidos al ‘Salón Internacional de la Fama del Videojuego’, que es parte de ‘The Strong / National Museum of Play’, ubicado en Rochester, Nueva York.

Se trata de: ‘Donkey Kong’, ‘Halo: Combat Evolved’, ‘Pokémon Rojo y Verde’ y ‘Street Fighter II’. Los cuatro juegos fueron los ganadores de una lista de doce nominados para ser incluidos.

Los otros nominados fueron: ‘Final Fantasy VII’, ‘Wii Sports’, ‘Solitario de Windows’, ‘Mortal Kombat’, ‘Portal’, ‘Resident Evil’, ‘Myst’ y ‘Tomb Raider’. Estos títulos todavía tienen una oportunidad más para ser incluidos en el futuro.

Estos clásicos se unen a la lista ilustre de los más populares videojuegos de todas las épocas: ‘Sonic the Hedgehog’, ‘The Legend of Zelda’, ‘The Oregon Trail’, ‘Grand Theft Auto III’, ‘Los Sims’, ‘Doom’, ‘Pong’, ‘Pac-Man’, ‘Super Mario Bros’, ‘Invaders’, ‘Tetris’ y ‘World of Warcraft’.

