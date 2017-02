Castlevania: Productor Adi Shankar busca sorprender con nueva serie de Netflix

Castlevania , la nueva serie que Netflix lanzará este año, esta teniendo una envergadura de la talla de Game of Thrones o El señor de los anillos. Así lo anunció Adi Shankar, productor de la serie, en una reciente entrevista a Polygon .

“Si nos fijamos en _Game of Thrones, cada temporada era más grande que la anterior, la última temporada tuvo esa enorme batalla de Jon Snow, que fue como una escena de Lord of the Rings, me gustaría hacer algo en ese sentido”_.