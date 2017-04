'Call of Duty WW2': Revelan el título de la próxima entrega de la saga del videojuego

Activision acabó con los rumores, la compañía de entretenimiento electrónico anunció el lanzamiento de ‘Call of Duty: WWII’ que formará parte de esta exitosa saga de videojuegos de guerra.

La revelación del título de su próximo juego viene junto con una imagen de un soldado que lleva puesto un casco militar estadounidense. Más información sobre el juego será revelada durante una transmisión en vivo el 26 de abril a las 10:00 am (Hora del Pacífico) en el sitio web de ‘Call of Duty’ .

Call of Duty: WWII takes the series back to its roots. Here's a brief history of Call of Duty and World War II. https://t.co/8BsFJPJNx9 pic.twitter.com/Bwvox2nF4e