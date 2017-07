Anímate a jugar 'Cars 3: Drive to Win'.

Cars 3: Drive to win llega con una libertad creativa muy bien planteada, que consigue escapar de las bases establecidas por la película de Rayo McQueen y compañía. La desarrolladora Avalanche Software ha colocado 22 autos en un colorido garaje, los que deberemos ir desbloqueando poco a poco, además de otros gadgets.

Este juego nos ubica tiempo después de lo que se consigna en la cinta animada. Contaremos con 5 modos de juego, bien diferenciados uno del otro, en un total de 21 circuitos. De ellos, 16 son totalmente nuevos y 5 son remakes de Cars 2.

Una parte esencial de este título son las acrobacias y trucos, esto con el fin de poder rellenar nuestra barra de turbo.

Gráficamente luce correcto, aunque no arriesga en modo online. Su framerate es estable –no presenta poppins–, su paleta de colores es similar a la de una película y todos los efectos de partículas y brillos están bien trabajados.

Cars 3: Drive to win es divertido y no le fallará a los más pequeños del hogar en PS3, 360, WiiU, Nintendo Switch, PS4 o Xbox One.