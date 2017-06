Vida sana: Esta es la verdad detrás de las galletas 'integrales' que no conocías

Es casi imposible negar que alguna vez probamos estas grandes galletas que todos venden como “light”. Es más, ellas se ofrecen de múltiples sabores como naranja, yogurt, leche, soya, quinua, maca entre otras. Pero, la verdad es que guardan un secreto.

El problema con estas galletas que usualmente encontramos en puestos ‘naturistas’ es que contienen un gran aporte de calorías y de grasas. Así lo explica la nutricionista Claudia Ayala, específicamente con el producto Del Paraíso.

Energía 349 kcal

Proteína 10g

Hidratos carbono 42,7g

fibra 12,5g

grasa 9,8g

Este valor nutricional corresponden solo a cuatro galletas cuando en el paquete vienen ocho unidades. Así que si pensabas que comer estas galletas te harían perder peso o no aumentaban la grasa corporal, estabas equivocado.

“Recuerden que lo natural SIEMPRE será la mejor alternativa y si quieren consumir estas galletas, no hay problema con eso, pero solo 1 a 2 máximo, no frecuente (más aún si no te ejercitas) y dentro de tu alimentación balanceada”, escribe la nutricionista en Facebook.

