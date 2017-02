¿Tu pene es muy grande? 5 datos claves sobre la macrofalosomía

Ya quisieras tenerlo como yo. Algunos hombres se ufanan de tener un pene grande, otros guardan reserva porque quizás piensan que lo tienen pequeño, y unos se muerden el dolor. Un pene grande no siempre es una razón para tener el ego inflado. Es también un problema. Pero, ¿de qué casos estamos hablando?

1. ¿Qué es la macrofalosomía?

La macrofalosomía es una condición anatómica donde el pene toma medidas exorbitantes. Incluso, aún después de haber concluido la etapa de desarrollo, el miembro viril seguirá creciendo. Según los especialistas, esto no se debe a un mal congénito, sino a un fallo en la glándula llamada hipófisis, la cual se encarga de regular el sistema endocrino.

2. ¿Qué es grande, grande?

Para ser considerado un individuo macrofalosómico necesitas tener un pene que en estado flácido mida más de 12 centímetros y en erección más de 22, además de que tu aparato reproductor siga creciendo en tu etapa adulta.

3. ¿Qué ventajas tiene?

Pues las ventajas son más cosas del ego. “Yo lo tengo inmenso”, dirá ese muchacho. Pero a las chicas posiblemente el miembro en cuestión no le cause gusto… EN VERDAD LA PUEDE ATERRORIZAR. Y causar dolor, que no es lo mejor del mundo a la hora de tener sexo.

4. ¿Qué desventajas?

El tamaño sí importa a la hora del sexo. Y esto puede causar dolor y fastidio a la pareja, así que no es ninguna bendición ni nada parecido.

5. ¿Hay cura?

Lamentablemente, no hay tratamiento y hasta la fecha no se conocen casos en los que se haya realizado una operación quirúrgica para reducir el pene. Lo mismo ocurre con los fármacos o pastillas que aseguran dar solución al problema. Es mentira. Se recomienda buscar poses que no incomoden a la pareja y visitar a un especialista para resolver dudas y recibir consejos que ayuden a disfrutar de una vida sexual plena. En la web del urólogo peruano, Luis Susanibar, se explica lo siguiente:

El principal problema en este tipo de pacientes es que las erecciones no son del todo rígidas, debido al gran volumen de sangre que se debe aportar a los cuerpos cavernosos, las erecciones son flácidas y difíciles de mantener. Adicionalmente la incomodidad en la pareja es evidente, debiéndose tomar posturas especiales para una relación sexual satisfactoria.

Es recomendable una evaluación endocrino lógica, y sobre todo urológica.