¿Los tranquilizantes para caballos pueden ayudar a los pacientes con depresión?

La ketamina, fármaco para dopar equinos, puede tener efectos positivos en los pacientes diagnosticados con depresión . “Es el último recurso”, señaló Rupert McShane, doctor de la Universidad de Oxford a BBC Mundo .

El potencial alucinógeno del tranquilizante hizo que se vendiera en todo el mundo como droga recreativa.

En 2011, McShane dirigió un estudio en el que participaron 101 personas que sufrían de depresión severa y no reaccionaron anteriormente a otras terapia.

Los resultados: 42 respondieron positivamente a la ketamina.

“La primera infusión de ketamina literalmente salvó mi vida”, aseguró un paciente que prefirió no dar su nombre en el informe. “Estaba tan desesperado que quería acabar con todo”, señaló.

No es milagrosa

A pesar de los buenos resultados, el especialista detalló que el fármaco “no es milagroso”.

Por ese motivo, McShane advierte de los riesgos de la automedicación y la dependencia.

En el caso de Louise, ex enfermera y ahora paciente de 36 años, el uso de ketamina no provocó efectos negativos. De hecho, ella asegura que no sintió dependencia a esa sustancia.

“No creo, en absoluto, estar enganchada o ser adicta. De hecho, sufro más con la abstinencia o los efectos secundarios que provocan saltarme dos dosis de mi antidepresivo habitual que con la ketamina”.

Todavía se debe investigar sus efectos

El profesor Allan Young, del Colegio Real de Psiquiatras de Reino Unido, aseguró que las investigaciones debe continuar para legalizar la ketamina.

“Antes de que pueda ser recomendada para su uso clínico, es necesario realizar más investigaciones para entender cómo optimizar su uso en el tratamiento de trastornos depresivos”. indicó Young a la BBC Mundo.

McShane, consciente de que esto podría suponer legalizar el fármaco, recomienda controlar su distribución para evitar el comercio en el mercado ilegal.

