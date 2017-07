Un estudio publicado este martes en el Journal of the American Medical Association, JAMA, dejó al descubierto que suministrar altas dosis diarias de vitamina D no son efectivas a la hora de disminuir las infecciones respiratorias en los niños.

Investigaciones clínicas previas, sugerían que existía un vínculo entre los bajos niveles de la vitamina D en la sangre y un mayor índice de infecciones virales —como resfriados o gripe en los niños— o respiratorias, pero esto ha quedado descartado.

Jonathon Maguire y sus colegas de la universidad de Toronto, Canadá, trataron durante 4 meses a un grupo de 349 niños —entre 1 y 5 años— a quienes les suministraron 2.000 unidades internacionales (UI) de vitamina D y otro grupo de 354 pequeños, a quienes les aplicaron con una dosis normal de 400 UI y el número de infecciones confirmadas fue idéntico para ambos grupos.

Tampoco hubo una diferencia significativa en el número de infecciones respiratorias reportadas por los padres en el grupo de niños tratados con altas dosis de vitamina D (625 infecciones en total) y aquellos que recibieron una dosis normal (600).

“Estos resultados confirman la inutilidad de suministrar altas dosis de vitamina D a los niños para prevenir infecciones virales en las vías respiratorias superiores”, concluyen los autores del estudio.

