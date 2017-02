¿Es la bisexualidad, como decía Sigmund Freud, una condición innata que permanece latente en la mayoría de los seres humanos cuando estos se inclinan por una u otra opción sexual y la hacen autoexcluyente? ¿Es una ventaja o una maldición? ¿Por qué las instituciones y medios parecen olvidar deliberadamente a los bisexuales y su estilo alternativo de vida?

Lo natural

En Tres ensayos sobre la teoría sexual (1920), Sigmund Freud oponía la Inversión al Innatismo, que es la predisposición biológica a una tendencia sexual u otra.

Según él, la bisexualidad resulta innata en los seres humanos, aunque después se descarte durante la vida adulta en favor de la heterosexualidad o la homosexualidad. Las investigaciones de Alfred Kinsey a mediados del siglo XX también apuntan en ese sentido al señalar que todos los humanos somos bisexuales en cierto grado, aunque no lo expresemos activamente nunca. Grandes escritores como Gore Vidal, asimismo, se muestran convencidos de tal vía de pensamiento.

Sin embargo, en la actualidad hay quien presenta hipótesis más sorprendentes y complejas: el estudioso británico Qazi Rahman asegura que la mayoría de mujeres son bisexuales, mientras los hombres son o heteros o gays (excepto un porcentaje bi muy reducido). También cree que la orientación sexual no es tal, sino innata y determinada biológicamente, y que los factores sociales influyen muy poco en esa característica.

Una encuesta de Debate.org planteaba esta interesante cuestión: “¿Cree que todos nacemos bisexuales y la sociedad nos condiciona para volvernos heterosexuales?”. Un 70% apoyaba esa idea.

Los ‘negacionistas’

Pese a todo, hay muchos líderes de opinión que niegan la noción de que todos seamos bisexuales innatos: el prestigioso periodista anglosajón Cosmo Landesman asegura en la revista Spectator que en los 70 era muy cool decir que todos somos bi, con David Bowie de moda en la radio y Cabaret en los cines. “Pero incluso Bowie fingía serlo, como luego supimos”. Según Landesman, los bisexuales son tan ignorados por todo el mundo que ni siquiera existe la “bifobia”…

Así que tenemos por un lado quienes defienden que todo el mundo es bisexual en su origen y los que niegan que la bisexualidad sea posible y creen que en el fondo de cada persona subyace una tendencia natural a sentirse atraído por uno u otro sexo concreto…

¿Necesitamos etiquetarnos?

Ello indica que en realidad sabemos todavía muy poco de nosotros mismos. Actualmente, a todos los grupos y minorías les interesa mantener etiquetas claras: heteros, gays, lesbianas, transexuales, etc. Todos quieren ser reconocidos con algún término público para poder establecer eficazmente las defensas y el respeto a su identidad sexual.

Sin embargo, una vez que todos los ciudadanos obtengan esa igualdad no solo legalmente sino también de facto, ¿nos interesa seguir etiquetándonos compulsivamente? ¿No es mejor no etiquetarse y estar abierto a experimentar para no reducirnos a una etiqueta?

En este panorama de reivindicaciones, los bisexuales son la niña fea: molestan a heteros y gays por igual, porque no son “nada concreto”. En ese sentido, sí resultan discriminados al negársele una exposición equitativa e incluso su identidad (“No eres bisexual, solo estás confuso, pasando una fase temporal, y no aceptas tu verdadera condición” es un cliché que deben escuchar habitualmente), porque para muchos gays suponen un estorbo en la lucha por los derechos de los homosexuales.

La web de ensayos Thought Catalog incluye el testimonio de un periodista bisexual, Corey ben Gruter, quien admite que sus amigos gays le confiesan que “no confían en mí. Al parecer, si escogemos tener una cita (o acostarnos) con alguien del sexo opuesto, le estamos siguiendo el juego a la sociedad heteronormativa”.

Así que en realidad ser bisexual implica jugar en terreno de nadie: sin embargo, la perspectiva bisexual acabará siendo necesaria precisamente para acercar posiciones entre todos los grupos humanos, ya que impide la marginación en cualquiera de sus manifestaciones, provenga del colectivo que provenga.

En Madrid, por ejemplo, existen discotecas gays donde no pueden entrar las mujeres y ningún grupo protesta por miedo a parecer homofóbico: si queremos un mundo con tolerancia real y sin estas paradojas, tarde o temprano tendremos que aceptar la bisexualidad como una categoría con los mismos derechos… o descartar de una vez por todas las etiquetas. Ese día seremos todos más libres y evolucionados.

Datos

El brillante autor Gore Vidal, aunque considerado gay por su entorno, se autodefinía como “homoerótico”: afirmó acostarse con más de mil hombres en los años 40, pero sin penetración.

Vidal afirmaba que no hay homosexuales, sino actos homosexuales: “Todos somos bisexuales (…). La homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. Nótese que utilizo el término ‘natural’, no normal”.

Vidal nunca ocultó su homosexualidad, porque, según él, las personas de clase alta siempre han podido hacer lo que les viene en gana. Ello explica tal vez la actitud pública de Jaime Bayly…

Consúltame todas tus dudas y confidencias sobre sexo, con discreción garantizada, a sexo21@peru21.com