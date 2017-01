Sexo.21: Tinder, el terror de las parejas

Una lectora descubre que su esposo utiliza Tinder para tener aventuras sexuales y le hace creer que es por trabajo…

“Hace poco encontré que mi esposo tenía el Tinder instalado en el celular. Me ha dicho que lo usa para negocios y hacerle publicidad a su agencia de turismo, pero que yo sepa esa aplicación sirve para encontrar pareja. Tengo miedo de que esté con la cabeza caliente, pero insiste en que es solo trabajo. ¿Es cierto eso?”. Mabel, de Cusco.

Estimada Mabel:

Puede que sean ciertas ambas cosas: que tu esposo utilice Tinder para promocionar su agencia suena plausible, aunque parezca extraño; pero lo más probable es que solamente (o también) lo utilice para el objetivo primordial de la aplicación, que es encontrar personas con las que mantener una relación sentimental o sexual, seria o casual.

Tinder para todo

A primera vista, resulta absurdo pensar que una pareja esté usando la app de Tinder para nada que no sea encontrar otras personas con las que acostarse, porque para eso fue creada.

Sin embargo, sí es posible hacerla servir para otras finalidades, aprovechando las ventajas que ofrece la suscripción de pago: si alguien se dedica a Recursos Humanos o es un empresario que busca un candidato/a ideal para un puesto de trabajo, Tinder se revela útil en combinación con Facebook para localizar posibles trabajadores en un mercado distinto o menos constreñido.

Asimismo, son bastantes empresas las que se anuncian a través de Tinder (y no solamente personas que venden su cuerpo, aunque también abundan). Pese a ello, no son muy bien recibidas por los clientes de la aplicación (por motivos lógicos), pues no deja de ser, de algún modo, una forma de spam.

Sin embargo, dicho esto, lo más probable es que simplemente tu esposo te esté siendo infiel o desee serlo, y te haya contado un cuento para engañarte.

DATOS

Internet cambió el modo de relacionarse: en 2014, un tercio de matrimonios en EEUU se originaron online; y en 2015 ya había 100 millones de personas usando apps para buscar relaciones.

Una encuesta de Gallup confirmó que los “mileniales” se comprometen menos en relaciones serias que ninguna otra generación anterior. El amor para ellos es como ir de compras.

Tinder no es la única app para conocer amantes: Bumble y Siren fueron creadas para garantizar el control de las mujeres, pues ellas tienen la última palabra en dar pie a chatear.

Entre susurros

Si descubres a tu pareja en Tinder y te dice que es por trabajo, ¿lo creerías?

Soltaría una risa sarcástica y le diría que no me crea santa tontita. Y que ya tengo a su reemplazo. Aunque esto solo pasaría en mi imaginación, porque no sería capaz de demostrarle mis celos: trataría de tener su celular tanto como pueda y ver a qué tipo de chicas sigue. Tal vez son más feas que yo.

Una anécdota en Tinder.

Mi mejor amiga me contó que, utilizando Tinder, descubrió que su prima era bisexual. Colocando fotos de otras chicas, sacaba citas a mujeres de su misma opción sexual y, aunque luego la pillaban en su mentira, sabía cómo convencerlas para llevárselas a la cama.

¿Tinder terminó con el romanticismo?

El amor solo existe en las telelloronas, como dice mi madre, ahí el galán es fiel a su damisela. Ahora la mayoría, incluida yo, cree que las relaciones de años, tan comunes, ya fueron. El romanticismo lo encuentro a diario en el libro que leo, el poema que escribo o la canción que interpreto. En esas cosas nadie te saca la vuelta.

