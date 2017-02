Sexo.21: ¿Qué medicina se puede tomar para la erección?

“¿Qué medicina se puede tomar para la erección del miembro? Mi nombre es Miguel y tengo 55 años de edad y no tengo erección y mi pareja me rechaza y por más que tome la pastilla azul solo me da bochorno: me quema la cara y acelera el movimiento del corazón pero no se me erecta el pene. Por eso le pido por favor que me dé un consejo para mi vida marital, que está hecha un desastre.

Yo hace muchos años que no bebo licor ni fumo, tengo una vida tranquila… pero mi agobio es en la intimidad con mi pareja, ya que ella es 15 años menor y está en la cúspide sexual, y me exige para tener intimidad. Pero me siento frustrado cuando ella me dice que no sirvo para nada y que necesita un hombre que le haga sentir de verdad.

Por favor, espero su respuesta a este correo y le agradezco de antemano su consejo”.

Estimado Miguel:

Ante todo, gracias por tu sinceridad.

Tu consulta se puede enfocar desde las perspectivas médica y psicológica.

Para la perspectiva médica, debes acudir a un sexólogo urgentemente, si realmente te sientes tan apremiado y presionado; pero yo creo que antes siempre hay una causa psicológica para casi todo, y en tu caso además parece claro que no te encuentras a gusto en tu relación.

UN CASO DE “PÁNICO ESCÉNICO”

MÁS

La diferencia de edad a veces trae consigo conflictos como este: obviamente, el sexo supone un elemento importante, casi esencial, en las relaciones de pareja, pero no debería encarnar elimportante, dado que relaciones sexuales extraordinarias y placer sobresaliente se pueden obtener a menudo con muchas personas distintas. Lo que una pareja necesita es confianza entre sí, lazos afectivos arraigados y una profunda estabilidad emocional. No estoy seguro de que este sea el caso de tu relación sentimental.

El Viagra suele ser un recurso muy efectivo contra la disfunción eréctil, pero si te provoca esos bochornos sin resultados estimables, prueba con el Cialis (tadalafilo): eso sí, siempre mediante consulta al especialista y receta previa, porque todos estos medicamentos tienen sus contraindicaciones.

Pero sinceramente, detrás de unos síntomas físicos tan básicos muchas veces no se esconden sino simples razones emocionales. Así que te aconsejo que adoptes los siguientes pasos:

-Acude a un psicólogo sexólogo y consúltale si tu disfunción tiene alguna raíz física o se debe a motivos psicológicos profundos.

-Por el momento, la presión psicológica a que te somete tu pareja no me parece nada saludable: tú no puedes plantearte sostener unas relaciones sexuales cómodas o naturales con ella bajo tamaña amenaza de reproches como que no sirves para nada o que ella necesita un hombre que la haga sentir de verdad. Si es así, realmente, lo mejor es que busque a ese hombre y se olvide de ti. Dudo que una persona que le dice eso a otra sienta amor por ella. Ni a ella ni a ti (espero) les obliga nadie a comprometerse en una relación. Y seguramente podrás encontrar a otra persona que tenga más delicadeza en un asunto tan importante como el que planteas, que es la comunicación en la intimidad con aquel ser a quien quieres.

-Miguel, como no me canso de reiterar en esta sección, el sexo no es solamente penetración. De hecho, es más probable que puedas llevar a tu pareja al orgasmo antes con la lengua que con el pene. Estudia, explora, investiga, lee y aprende otros modos de jugar en la cama: pero sobre todo, practica variaciones, experimentos y novedades con tu pareja. Si ella es el amor de tu vida y tu cómplice sexual, no hay motivo por el que no vaya a quedar satisfecha. Y cuando te olvides de la presión mental que supone tener que responder obligatoriamente con una erección en los juegos eróticos, será cuando seguramente más disfrutes.

DATOS

Hay un montón de causas que provocan disfunción eréctil y pueden llevar al varón al pánico total. Relájense: la ansiedad masculina ante el desempeño o rendimiento sexual es muy común y se soluciona con sosiego y confianza en la pareja. ¡El sexo entre dos personas que se aman es comunicación, no obligación de copular!

El especialista en estudios de género Hugo Schwyzer lo dice bien claro en alternet.org: “Debemos descartar la necesidad de estar erectos y en control en todo momento. El sexo no es una competición atlética. Somos participantes en la creación de un placer mutuo, no intérpretes solitarios en una carrera o dentro de un ring. Y para muchos de nosotros, el único modo de aprender eso es deshaciéndonos de aquello que nos enseñaron que era indispensable”.

La mejor manera de combatir la obsesión por conseguir una erección es el ejercicio: practicar deporte y cansarse, hasta que el cuerpo recupere su naturalidad. Luego, tendrán reacciones fisiológicas instantáneas que no se esperaban, porque se habrán olvidado de estar siempre pendientes y a la expectativa, y ajenos al estrés resultante.

EL SEXO ES COOLTURA

XVIII

1) La escandalosa Lady W (2015)Drama histórico británico situado en el sigloque nos narra la historia real de una dama cuyo esposo impotente la obliga a acostarse con otros hombres (hasta con veintiséis amantes) mientras él los espía en el acto. Lógicamente, ella termina enamorándose y huyendo con uno de ellos.

2) The Gay Preacher’s Wife (2016)

Lydia Meredith es una estadounidense que pasó treinta años casada con un predicador… y al cabo de esas tres décadas, él la abandonó ¡por otro hombre! Pese a ello, la autora afirma que el sexo con su esposo era fabuloso y que su fe la ha ayudado a respetar todas las opciones sexuales.

3) La chiave (1983)

Tal vez el mejor filme erótico del italiano Tinto Brass o al menos el más meritorio, en el que el realizador de Calígula adapta la obra del escritor Junichiro Tanizaki: con el fin de romper la timidez sexual de su esposa, un señor maduro empieza a anotar sus deseos íntimos en un diario y a dejarlo abierto en lugares estratégicos para que ella los descubra y materialice en la realidad… pero pronto la esposa le tomará el gusto a llevar la iniciativa en esas fantasías.ME

Por: Hernán Migoya (sexo21@peru21.com)