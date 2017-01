Sexo.21: Eyaculación femenina... ¿Mito o realidad?

“Mi curiosidad es si, cuando las mujeres eyaculan, expulsan un líquido blanco inodoro, ligeramente espeso como una espuma de afeitar, pero más acuoso. Este líquido se queda impregnado en todo el pene y en la vagina de la mujer.

¿Este líquido es producto de una eyaculación? Entonces, ¿se puede confirmar que ha habido un orgasmo y eyaculación con este líquido? ¿O solo es un líquido propio de una lubricación?

Esto lo he visto en una chica, pero me da curiosidad porque ella lubrica mucho”. Juan Antonio.

Estimado Juan Antonio:

Es interesante (y lamentable) que la eyaculación femenina siga rodeada de tamaña aura de misterio y todavía se esté investigando sin conclusiones definitivas.

Aunque parece que no todas las mujeres pueden experimentarla o no logran hacerlo al no saber localizar su área interna más sensible, está claro que esa eyaculación existe: surge excretada como líquido espeso y alcalino a través de la uretra femenina y se origina teóricamente en las glándulas de Skene (algo así como la próstata en la mujer); puede llenar un vaso de agua entero y a menudo se relaciona con la mítica existencia del punto G.

En cualquier caso, la eyaculación en la mujer surge como respuesta, sobre todo, a la estimulación manual, propia o ajena, de la pared interior frontal vaginal, donde muchos sitúan ese punto que desata el más torrencial orgasmo femenino.

Pero en su amiga no necesariamente ha de tratarse de eyaculación: puede ser un flujo vaginal habitual, más blanco porque esté ovulando u otro motivo inocuo. O tal vez tenga una infección de hongos.

Fíjese si cambia de densidad y color según el día. Y si al copular o ser masturbada inunda la cama… eso es fruto de su eyaculación.

DATOS

En 2014, el Comité Británico de Clasificación de Películas prohibió la inclusión de eyaculación femenina en el cine X nacional por miedo a que se confunda con el acto de orinar.

Dicho comité niega, además, la existencia del squirting, pese a que los festivales de cine porno llevan años incluyendo esa categoría y premiando a actrices especializadas en eyacular.

Entre todas, la actriz mundialmente reconocida como la ‘Reina del Squirt’ es la ex mormona Cytherea, quien a principios de siglo logró fama por su voluminoso chorro eyaculado.