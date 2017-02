Sexo.21: “Desnudos” en Barranco

La exposición, que lleva por sucinto título “Desnudos”, reúne a más de una veintena de probados talentos pictóricos del Perú, convocados bajo la coordinación del curador y también pintor Iván Fernández-Dávila: la inauguración de estos trabajos realizados específicamente para la muestra tendrá lugar mañana jueves a las 19.30 horas en el Centro Cultural Juan Parra del Riego (Avda. Pedro de Osma 135 de Barranco, Lima). Sexo21 se reunió con Fernández-Dávila para que nos cuente más sobre esta atractiva iniciativa artística…

Sin cursilerías

Cuenta el pintor limeño Iván Fernández-Dávila (quien a sus 33 años ya ha sido protagonista de exposiciones individuales en Buenos Aires y París) que la idea de propulsar una exposición colectiva sobre el desnudo le vino precisamente al visitar una con esas características que ya se había organizado en Lima: “Pero era tan cursi, y el tratamiento del cuerpo humano resultaba tan fantasioso e idealizado, que imaginé cómo sería hacer una exposición así de verdad, mucho más potente”.

[Juan Luis San Miguel — Desnudo sentado — óleo sobre lienzo — 140x120cm — 2017]

De inmediato se puso a la tarea: contactó y convenció a más de veinte destacados pintores para que se enrolaran en esta iniciativa; de los veintidós cuadros incluidos, diecinueve fueron creados expresamente para la exposición, y estarán a la venta durante su exhibición desde mañana jueves 16 hasta el 3 de marzo.

La nota de prensa de “Desnudos” incluye una elocuente cita del crítico de arte español Francisco Calvo Serraller que plasma a la perfección la finalidad de la muestra: “El desnudo no es solamente una forma de arte, sino que es la explicación o la razón misma de ser del arte occidental: ese punto o intersección dramática entre lo natural y lo celeste, entre el ideal y lo real, entre lo carnal y lo espiritual”.

Buenos pintores

Las pinturas presentadas finalmente sorprenden por su decidida apuesta por el figurativismo, llevado, eso sí, al terreno expresivo de cada sensibilidad particular: “Como curador no me interesa tanto la pintura simbólica, aunque sí hay un cuadro abstracto en la exposición, realizado por Daniel Rodríguez.

Tampoco seleccioné exclusivamente pintores relacionados con el erotismo, sino sencillamente buenos pintores: Helga Elsner, por ejemplo, aceptó el reto de adaptar el tema de la exposición a su propio universo plástico, que siempre enlaza con lo amazónico. Pero nos interesa representar el sexo como cualquier otro aspecto de lo humano”.

[Judith Ibañez — Imperceptible Dante — óleo sobre lienzo — 76x52cm — 2016]

Al respecto de la supuesta mayor cucufatería de la sociedad limeña respecto de otros lugares del Perú y también frente al extranjero, Fernández-Dávila opina que “el arte pictórico limeño es cucufato, sí. Pero fuera de Lima también hay problemas: un museo peruano me pidió que limitara la osadía de mis cuadros y en el extranjero me han llegado a censurar incluso. Sin embargo uno debe hacer lo que debe hacer y las cosas se van dando o no: lo que está claro es que hay mucha solemnidad impostada en nuestra cultura”.

Enemigos del escándalo

“Desnudos” no rehúye cuadros controvertidos, como el hermoso Muchacha en la ducha del artista David Soriano. Sin embargo, su curador manifiesta que “sería muy penoso que estallara un escándalo por alguno de nuestros cuadros. Hay pintores que en efecto han abordado temás tabúes, pero de eso trata precisamente el arte. Por suerte, en la pintura se da un mayor margen de interpretación que en otros medios, como la fotografía o el cine. Pero los artistas participantes no deseamos provocar ningún escándalo: solamente queremos celebrar la pintura”.

Él mismo es ya un artista veterano en lidiar con la temática del desnudo y con la utilización de modelos: “Siempre uso modelos que tienen algún vínculo conmigo. En cuanto a desnudos masculinos, solo me he pintado yo”.

[David Soriano — Muchacha en la ducha — óleo sobre lienzo — 150x120cm — 2017]

Promotor de otros talentos

Fernández-Dávila reconoce que le encanta promocionar el trabajo de otros pintores cuya valía aprecie, pero que no siempre se ha entendido bien su esfuerzo: “A medida que mi obra también empezó a destacar, algunos compañeros se resintieron. Yo soy autodidacta, además, y a algunos pintores más académicos eso los irrita”.

A nivel personal, destaca las influencias artísticas del maestro Carlos Enrique Polanco o el célebre pintor de Lampa, Víctor Humareda, de cuya muerte se celebraron 30 años el pasado noviembre. “El tema erótico no ha sido tocado por muchos artistas peruanos, aunque Humareda sí retrató algunas prostitutas. A ese nivel, mi mayor influencia es literaria: Henry Miller me fascina por su audacia. Y en lo pictórico, toda la obra de Picasso me parece que en el fondo versa sobre el sexo”.

Sin embargo, el arte con fines sociales o como fuente de compromiso político no le convence: “Yo creo que el mundo está condenado y desconfío de los mesías; no creo en el arte politico. Solo creo en mejorar como artista”.

Por ello invita a todos a asistir a la inauguración de mañana o pasarse por el Centro Cultural Juan Parra antes del 3 de marzo para contemplar los variopintos y apasionantes cuadros integrantes de la exposición: “La experiencia pictórica solo se produce frente al cuadro original: tienes que estar parado frente a él”.

DATOS

Los 22 pintores que participan en “Desnudos” son Akira Chinen, Ana Balcázar, Daniel Rodríguez, David Soriano, Diego Alcalde, Enech Maldonado, Ernesto Guerra, Helga Elsner, Iván Fernández-Dávila, Javier Bellido, Jimmy Cristóbal, John Chauca, Juan Luis San Miguel, Judith Ibáñez, Luis Portilla, Marko Domenack, Natalya Lizarraga, Patricia Alor, Renato Rosado, Samuel Pintos, Víctor Ruiz de Somocurcio y Walter Huallpa.

Los cuadros expuestos rondarán un precio de venta que van de los mil a los mil quinientos dólares. La entrada al centro cultural es gratuita.

Iván Fernández-Dávila protagonizará una exposición individual a finales de este año en el Museo Ramón Gaya de Murcia (España). El año pasado ya expuso otra muestra en el Colegio de España en París.

Por Hernán Migoya

