Sexo.21: 'Art Sex Life', un libro para gente sin prejuicios

Art Sex Life (Luhu Editorial) es el título del nuevo trabajo gráfico de Ismael Álvarez, volumen recopilatorio y con un considerable material inédito que reúne lo mejor de sus ilustraciones, eróticas y atrevidas, siempre estimulantes y muy vinculadas a su compromiso con las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Hemos aprovechado el lanzamiento de esta obra, prologada por la escritora francesa Valérie Tasso (muy vinculada a la divulgación de la sexualidad) para hablar con su autor, un ilustrador habitual de publicaciones como Rolling Stone, Playboy o Zero.

Tu nuevo libro se define como “homoerótico”…

Para mí, el “homoerotismo” es el escaparate del deseo, el morbo, el sexo, llevado a su vertiente homosexual. Pero en realidad quiero ir más allá, y dejar a un lado prejuicios y etiquetas. Es un libro para gente SIN PREJUICIOS.

¿Todavía queda mucha?

Desgraciadamente muchísimas son las barreras y prejuicios que aún debemos superar… A nivel sexual, demasiada moralina y adoctrinamiento hacen que el SEXO aún sea un tema TABÚ. De hecho tengo muchos seguidores peruanos que se quejan respecto a su tierra precisamente de eso: la represión sexual, la doble moral, la hipocresía en general en todos los temas sexuales. Pues en mi libro encontrarán sin tapujos lo que le da título: ARTE, SEXO y VIDA.

Artista activista

LGTBI

IGUALDAD

ABSOLUTA

TODOS

Que a día de hoy sigamos desglosándonos en categorías es algo que me fastidia mucho, pero a fin de cuentas necesario para conseguir el propósito:. Ya seas hetero, maricón o un extraterrestre. Todos comemos, todos amamos, todos nos reímos, todos follamos (unos más que otros, ja ja). No es ya un compromiso, sino una obligación DE, el saber convivir con el resto de la humanidad. No preocupamos demasiado por quién nos llevamos a la cama…

España es pionera en la lucha por los derechos LGTBI.

En España hemos dado muchos pasos, sin duda, pero aún queda mucho por hacer… Por ejemplo han aumentado a niveles alarmantes las agresiones homófobas. No en pueblos, que sería lo que uno pensaría, sino en las capitales… Tenemos un gobierno actualmente de derecha extrema que no ayuda en absoluto a combatirlo. Todo lo contrario. Y así en tantos otros temas… En cuanto conseguimos algo nos acomodamos, y no, porque esto es una lucha constante.

¿Has tenido problemas por ser tan transparente en público con tu sexualidad?

Muchísimas veces. La gente no entiende que uno pueda ver su sexualidad con tanta naturalidad. Más de lo mismo: hipocresía, doble moral, educación religiosa… Siempre están esos que dicen: “No, si yo creo que el sexo es muy natural, pero es algo que ha de ocurrir en la casa de cada uno”. A lo que yo contesto: “En la casa, en la calle, en los parques, en la playa… ¡Donde apetezca y con quien apetezca!”. Evidentemente es una respuesta frívola, pero porque el sexo también puede serlo, y no hay nada de malo en ello. Le damos demasiada importancia al sexo, si lo tomáramos simplemente como algo más que forma parte de ti, si lo hiciéramos realmente, otro gallo cantaría y dejaríamos de sorprendernos por ver un pene aquí o una vagina allá.

Compañera de lujo

Es maravillosa porque te hace valorar lo mejor del sexo, vivirlo y sentirlo como el que disfruta por ejemplo de un buen café. Naturalidad absoluta. Y ya no sólo en la parte sexual, también en la personal. Contar con ella ha sido todo un honor.

¿Cuáles son tus próximos proyectos artísticos?

Siempre ando embarcado en nuevos proyectos: exposiciones, colaboraciones, portadas de libros, discos… Soy un culo inquieto y lo mejor es seguir mis pasos en mis redes sociales. Actualmente también presento un programa de televisión que se emite en Cataluña y prácticamente toda España: LO QUE SURJA www.loquesurjatv.com. Un programa nocturno descarado, joven, fresco…

Unas palabras para tus fans peruanos.

Tengo unas ganas enormes de visitar Perú y conocer a su gente. Me llegan maravillosas palabras hacia mí y mi trabajo de aquellas tierras y hay mucha gente que me sigue. Estoy deseando estar allí con todos y levantar la bandera con orgullo. ¡Viva Perú!

DATOS

Las influencias artísticas en Ismael Álvarez son muchas, pero si él tuviese que destacar una, se queda con la del legendario Tom of Finland, cuya huella es patente en su trabajo.

“Voy a ir al infierno con los borrachos, las putas, poetas, maricones y otras gentes de mal vivir. El cielo debe ser muy aburrido para mí”, afirma el artista como lema de vida.

Álvarez nació en Huelva y hoy reside en Barcelona. Art Sex Life se puede adquirir por la web oficial de su editorial.