Alfredo Luna Victoria Vereau

Las relaciones pueden ser muy complicadas y existe miles de factores que afectan su funcionamiento. Para muchas personas descubrir a tu pareja viendo pornografía es algo negativo. Sin embargo, ver pornografía en pareja puede ayudar a mejorar tu relación, nos señala el sexólogo y especialista, Víctor Vásquez.

Según Vásquez, ver pornografía con tu pareja puede generar impactos positivos y negativos en tu relación. “Depende del criterio de normalidad funcional, es importante que ambos estén de acuerdo. Hay parejas que les incomoda que el otro miembro vea pornografía. Sin embargo, existen aspectos que pueden fortalecer tu relación”, aseguró Vásquez.

La relación entre la masturbación y la pornografía no está tan marcada, nos dice el sexólogo. Vásquez señala que uno de los mitos más frecuentes es el de “mientras más nos masturbamos menos sexo tenemos”. “Esto es completamente falso, no existe una relación directa”, aseveró.

Para saber si ver pornografía en pareja es saludable para una relación, el especialista nos señaló las ventajas y desventajas.

Ventajas de ver porno en pareja

Desventajas de ver porno en pareja

– En algunos casos terapéutico se utiliza para ayudar en disfunciones sexuales (bajo deseo sexual o problemas de excitación).-Incentiva a no acostumbrarse a una rutina sexual, la pareja prueba con una variedad de posiciones.-Estimula el uso de lencería y juguetes sexuales en la relación.-Si se conversar previamente, ver pornografía juntos puede ayudar conocer sexualmente a tu pareja.

-La industria crea estereotipos con los que no se pueden cumplir y puede generar problemas de confianza.

-El hombre tiende a compararse con los actores porno y ve como una deficiencia no tener un pene de gran tamaño.

-Se genitaliza la sexualidad. Llega a creerse que el sexo solo es penetración.

-La duración de la películas no es necesariamente el tiempo en que tarda el actor en eyacular. Muchos olvidan que existe un trabajo de producción y tienden a compararse.

