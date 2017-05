Sexo: Mitos y verdades sobre el semen que quizás no sabías

Liz Saldaña @liz_saldaa

¿Has pensado aplicarte semen en el rostro para borrar las arrugas? ¿Has oído que puede ser ingerido como antidepresivo natural? Antes de realizar alguna de estas prácticas lee este artículo, donde el médico urólogo Edwin Reyes Alpaca, coordinador de Andrología de la Sociedad Peruana de Urología, y especialista en medicina sexual nos detallará cuáles son verdad y cuáles son solo mitos.

Es tóxico. Falso.

No hay evidencia científica sobre la toxicidad del semen. Lo que sí es verdad es que algunos componentes del semen pueden producir alergia. No solo cuando se ingiere, sino también cuando se coloca sobre la piel. Las propias proteínas del semen pueden causar dermatitis de contacto. Pero no a todas las personas les puede suceder este efecto alérgico.

Tiene valor nutricional. Falso.

Es cierto que el semen tiene proteínas, minerales, y antioxidantes, sin embargo, la cantidad de aporte proteico y calórico es muy bajo. Un mililitro de semen es una caloría. Para poder obtener los efectos beneficiosos se tendría que tomar unos 200 centímetros cúbicos, es decir una taza. Si tomamos en cuenta que el volumen del semen por cada eyaculación es de 5 mililitros, entonces esto revela que no es útil desde el punto de vista nutricional.

Se puede dejar de producir semen por exceso de masturbación. Falso.

No es cierto. El testículo está separado por celdas y en cada celda hay un grupo de semen o espermatozoides en diferentes estados de maduración. Esto significa que en cada eyaculación siempre hay semen listo para funcionar. Lo que es verdad, es que si hay una actividad sexual continua, la cantidad de semen disminuye.

Tiene diferentes sabores. Verdad.

Generalmente el semen tiene un sabor alcalino, pero cambia de acuerdo a lo que uno come durante el día. Si uno come comidas dulces, o frutas la cantidad de azúcar en el semen será mayor, y sí se siente en el sabor. Entonces, el sabor de semen puede cambia de acuerdo a la dieta.

Es un antidepresivo natural. Falso.

En el año 2002 una revista de psicología de la Universidad Nacional de Nueva York publicó un estudio que evaluó el efecto del semen usado con preservativo y sin él durante una relación sexual. Encontraron que las personas que tenían sexo sin condón tenían menos incidencia de depresión. Y se determinó que el semen que se absorbía a través de la vagina podría calmar la depresión. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha demostrado esta conclusión de forma científica. Es probable que esté más relacionado con el bienestar que da la relación sexual.

Existe riesgo al consumirlo. Verdad

Si el hombre tiene una enfermedad sexual, entonces el semen está contaminado y es factible contraer una enfermedad sexual como VIH o clamidia. Está demostrado que se transmite enfermedades a través del sexo oral por ingerir semen.

Entre otros mitos sobre el uso del semen está el que previene el cáncer, evita las náuseas durante el embarazo, o que hidrata la piel. “Ninguno de estos postulados están demostrados científicamente. No hay evidencia científica disponible al respecto. El semen no sirve para quitar el acné, o borrar las arrugas”, aclara el especialista.

El médico explica que teóricamente todo es posible, sin embargo no hay pruebas científicas serias al respecto. Si bien es importante el disfrute sexual no hay que dejar nuestra salud a la suerte.

Te puede interesar