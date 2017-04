Alfredo Luna Victoria Vereau @alunavictoria4

En el sexo siempre existen nuevas tendencias o modas. Sin embargo, siempre es importante proteger la integridad y seguridad de los dos miembros de la pareja.

‘Stealthing’(Sigilosamente), es lo último que se ha hecho popular en las historias de dormitorio. Se trata de una moda que está llevando a los hombres a quitarse el preservativo en medio de las relaciones sexuales sin el consentimiento de su pareja. Se lleva a cabo en secreto, por ese motivo es considerado como una agresión sexual .

Esta peligrosa práctica ha sido documentada en un informe publicado en el ‘Columbia Journal of Gender and Law’.

Según ‘El Confidencial’, existen comunidades en la red en las que decenas de hombres comentan sus experiencias y se dan consejos. Estos varones, tanto heterosexuales como homosexuales, consideran que es su derecho quitarse el condón.

Al no saber si es una agresión sexual o no, las víctimas no recurren a la justicia para denunciar el caso. Cabe destacar que estas mujeres no solo se exponen a un embarazo no deseado, sino también al riesgo a contraer enfermedades de transmisión sexual.

Con su informe, Brosdky busca que estos hechos sean condenados. Es primordial saber que en cualquier práctica sexual ambos estén de acuerdo.

