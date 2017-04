Semana Santa: Recuerde estos importantes consejos cuando esté en la carretera

El primer paso a realizar para tener un viaje seguro por carretera con un automóvil es revisar la unidad en el taller de confianza, para asegurarse de que todo se encuentre en perfecto estado. Tanto el motor como la caja de cambios y el sistema de frenos deben estar funcionando sin problemas.

Además, debe inspeccionar los niveles de los líquidos de frenos y el aceite. Otro aspecto que muchos olvidan es la presión de los neumáticos: baja presión puede significar un mayor consumo de combustible.

En plena ruta

Antes de realizar un viaje por carretera, estudie la ruta existente entre el lugar de origen y su punto de destino. Con esto conocerá los pueblos donde puede detenerse y comer, los peajes, los posibles tramos peligrosos, los desvíos que hay que tomar y los grifos donde recargará combustible, ya que es importante calcular las distancias y el consumo. El descanso debe ser cada cinco o seis horas. Por lo general, quienes no pudieron salir en Jueves o Viernes Santo aprovechan la mañana del sábado para tomar la carretera, por lo que no está demás revisar su consumo y llevar una galonera de combustible extra si se dirige hacia zonas donde no hay estaciones de servicio próximas.

Sobre dos ruedas

Los que prefieren hacer un viaje en motocicleta deben tener mucho cuidado con el peso que lleven en la unidad. Asimismo, tienen que contar con el equipamiento adecuado, que incluye casco, protección de los ojos, casaca, botas y guantes. Para evitar el cansancio, se recomienda realizar paradas cada 150 o 200 kilómetros, las mismas que deben ser de por lo menos cinco minutos para relajar los músculos, porque estos se tensionan para tener todo el control de la unidad.

