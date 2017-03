Seis consejos para el cuidado de tu gato

El gato es un animal práctico, sencillo de cuidar e independiente. En esta época en la que el tiempo es una preocupación para todos, los mininos se han convertido en un gran amigo, señala el médico veterinario Pancho Cavero.

El especialista en animales nos da seis consejos para cuidar de forma correcta a nuestros felinos engreídos.

Llevarlo a vacunar

Recuerde que los gatos tienen que ser vacunados. “A tu mascota le deben aplicar la triple felina y la vacuna contra la rabia. Igual que cualquier perrito doméstico”, puntualiza Cavero. Y precisa que cada tres meses debes llevar a tu gato para desparasitarlo.

Bañarlo con regularidad

Los gatos deben ser bañados desde pequeños. Lo ideal es cada 15 días. “Si bien los gatos se acicalan para limpiarse, el gato moderno sí se baña”, acota Pancho.

Alejarlo de las ventanas

El especialista aconseja para aquellos que viven en edificios, que se debe tener mucho cuidado con las ventanas, porque los gatos suelen saltar por ellas y se matan. “Hay que tener cuidado porque muchos gatos se tiran de las ventanas, y se abren como ardillas para caer bien pero algunos se matan. Para los que viven en edificios deben colocar mallas en las ventanas”, puntualiza.

Alimentarlo con comida balanceada

Los gatos son animales muy especiales, lo mejor es darle la marca que más les guste, ya que muchas veces no comen el alimento que uno escoge para ellos. “Lo más practico es el alimento balanceado”, y en el mercado hay diversas marcas.

Si vas de paseo

El veterinario Pancho Cavero señala que el gato al ser una mascota muy práctica se le puede dejar solo en casa. Si el dueño decide salir de paseo, puede dejar al felino con comida, agua y arena: “El gato dejará todo limpio y ordenado, por eso es una mascota ideal”.

Desmiente mitos

El gato no es el causante de infertilidad en las mujeres. “Un gato de casa que no sale, que come todo limpio es imposible que te contagie una enfermedad”, señala el especialista y agrega que esto solo podría suceder con gatos callejeros, que son cazadores y que comen carne cruda.

Te puede interesar