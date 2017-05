¿Se puede vivir sin sexo? Aquí te contamos todo al respecto

La vida tiene sus altas y bajas en todo aspecto, y esto incluye las relaciones sexuales. Esta etapa se presenta porque no tienes pareja, no tienes ganas, por problemas con tu media naranja o por diversas razones.

Entonces, ¿te has preguntado si estar sin sexo te afecta? Nosotros sí, por eso compartimos la opinión de algunos especialistas para aclarar esta y otras dudas al respecto.

¿Es malo pasar una larga temporada sin sexo?

El urólogo peruano Edwin Reyes Alpaca, coordinador de Andrología de la Sociedad Peruana de Urología, explica que la gente sí puede vivir una temporada sin sexo.

“La ausencia de sexo durante mucho tiempo evita que se estimulen ciertas zonas del cuerpo relacionadas con el bienestar general. Pero no está relacionado con un problema médico. La desventaja puede ser la falta de vínculo con otra persona, los reflejos sexuales acostumbrados se pueden perder como el temor al mal desempeño, o el control de la eyaculación. Y la gran ventaja es que hay menos riesgo de contraer una enfermedad sexual”, precisa el especialista.

Esto lo confirma el psiquiatra y sexólogo, Walter Ghedin, quien refiere que “existen momentos o etapas en las que el deseo se apaga y se establece en las parejas un acuerdo tácito de ‘estar juntos pero sin sexo’.

También es importante entender que hay personas que están solas pero no quieren exponerse a encuentros conflictivos o que puedan lastimarlas en el futuro”, dijo a Infobae.

Incluso, vivir sin sexo para algunas personas es parte de su vida normal. A este grupo de personas se les llama ‘asexuales’. Anthony Bogaert, de la Universidad de Brock en Canadá, escribió en el libro ‘Understanding Asexuality’ sobre el asunto: “Se cree que cerca de 70 millones de personas son asexuales lo que hace pensar que en el futuro el concepto del sexo cambiará. Esta gente no está mal, ni tiene motivos religiosos ni morales, simplemente no sienten ningún tipo de atracción sexual, funcionan diferente”, señaló Bogaert a El Espectador.

¿Se puede reemplazar el sexo por otra actividad física?

El especialista en sexualidad, Edwin Reyes Alpaca explica que el sexo no se reemplaza, con hacer ejercicios. El ejercicio es una actividad individual muy importante, pero el sexo te da el vínculo con una persona. “Son cosas que no se comparan. Con el ejercicio uno puede tener mucha satisfacción pero la parte del vínculo no se conseguirá”, precisa.

Leer, hacer ejercicios, tener un buen trabajo, reunirse con un grupo de amigos, o estar con la pareja, incluso sin tener sexo, son actividades placenteras que hacen que la persona tenga una buena calidad de vida, que finalmente es lo más importante, aclara el especialista.

