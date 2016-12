“¿A qué se debe la eyaculación precoz y cómo puedo hacer para evitarla?”.

Cromwell de Cajamarca.

Estimado Cromwell:

La eyaculación precoz, aquella por la que el varón sufre una descarga seminal antes de lo deseado por él y su compañero/a de cama, por incapacidad de su autocontrol, ya sea antes del coito o inmediatamente iniciado, solo es preocupante si se trata del estado habitual en tu respuesta sexual.

Hay científicos que apuestan por una causa genética, pero también hay quien la atribuye a motivos psicológicos, tal como también influyen en lo contrario: las dificultades para mantener una erección, por nervios e inseguridad ante la pareja.

Algunos médicos recomiendan el uso de antidepresivos, que retardan el proceso de excitación.

-Trata de establecer un lazo de mucha confianza con tu amante: conocerse bien y sentir complicidad para explicarle tu problema es un modo de perder el miedo a no funcionar en la cama por exceso de rapidez en la eyaculación.

-Sobre la base de esta confianza, construye con esta persona métodos para disfrutar caricias, besos y prolegómenos sexuales que hagan placentero el encuentro carnal sin precipitar la descarga seminal.

-Se dice que un recurso para el eyaculador precoz es pensar en cosas que no tengan nada que ver con el sexo, pero me resulta bobo aconsejar algo así, pues la idea es disfrutar en la cama, no convertir ese momento en una tortura.

-Ten varios condones a mano, lo más gruesos posibles para aislar tu sensibilidad. Cuando vayas a eyacular, despégate, quítate el condón y dedícate al placer de tu pareja con la boca o las manos. Luego, ponte otro y sigue haciendo el amor. Así prolongarás la sesión amatoria.

Mi último consejo: trata de resolver esta condición como si fuese psicológica. Si así no da resultado, consulta a un sexólogo.

El sexo es cooltura

Condones Fiffi: Este antiguo spot de TV muestra a un joven que, para prorrogar el placer sexual y no eyacular prematuramente, imagina los cromos de un equipo de fútbol: youtube.com/watch?v=Lee8iYlNp1s

¿Qué he hecho yo para merecer esto?: El clásico de Almodóvar reivindica a la mujer liberada al parodiar el modelo franquista de “ama de casa”, en este caso una mujer maltratada por su esposo, violador y eyaculador precoz.

Eastbound & Down: La sitcom de Danny McBride también bromea con la EP, cuando el protagonista la sufre en pleno besuqueo y trata de disimularla bajo el pretexto de que lo que hacen está mal…