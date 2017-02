“Hola, Hernán: Primero te saludo y felicito por tan buen trabajo e interesante columna. Es difícil en una sociedad tan cerrada como la peruana poder conversar y tratar estos temas. Soy profesional en la rama económica, tengo 31 años, tengo un trabajo, soy soltero sin pareja y vivo solo. Mi vida es normal en todo aspecto: sin embargo, tengo una pequeña preocupación. Sé que es normal masturbarse y que no altera ni física ni psicológicamente a nadie, pero tal vez esté llegando a un nivel exagerado. Me masturbo todos los días, al acostarme o antes de bañarme o en el centro de trabajo (en el baño). Tengo videos descargados en mi USB y en mi celular, clasificados por el nombre de la actriz porno, tengo fantasías sexuales hasta con las enamoradas y mujeres de vecinos o amigos, y cuando veo a una mujer bien proporcionada por la calle, no puedo evitar voltear. Tengo erecciones a cada momento y, bueno, quería saber su opinión, ya que leí en uno de sus artículos que en un joven que está descubriendo su vida sexual es más común, pero yo ya he tenido una mujer anteriormente. Gracias”. Víctor, de Arequipa.

Estimado Víctor: creo que sobreanalizas las cosas. Sí, la masturbación no es perjudicial, pero tampoco es bueno que te controle la vida. Una persona es libre cuando no se deja dominar por conductas compulsivas.

Piensa si deberías tener una pareja o amantes para lograr vehicular esa pulsión hacia una práctica no individual del sexo: es más saludable, natural y, por ende, divertido.

Además, la masturbación no te convierte en buen amante y suele provocar retraimiento en el trato social: hacer el amor con chicas que se sientan atraídas por ti, siempre con profiláctico, te dará más aplomo y sensación de plenitud.

Datos:

La masturbación en sí no es perjudicial, pero el exceso de eyaculación sí lo puede ser: afecta los nervios y sobreproduce hormonas sexuales, modificando la química corporal.

Obviamente, la masturbación puede resultar excesiva si termina causando daños físicos, tampoco es recomendable si interfiere en la vida íntima de la persona con su pareja.

Algunas chicas se quejan de que sus amantes masculinos se masturban demasiado, incluso de que no logran eyacular en el coito si no es masturbándose ellos mismos: eso sí es un problema.

¿Qué opina Pablo Pablo Vázquez?

1. ¿Nuestra generación se masturba más?

Tenemos más tiempo libre, más ocio culpable, estamos sustancialmente peor situados que nuestros progenitores, follamos menos. Sí, nos masturbamos más y con más ahínco.

2. ¿Alguna vez pensaste “me masturbo demasiado”?

A veces lo hacía diariamente y pensaba: “Esto a lo mejor es mucho”. Pero luego hablaba con amigos que lo hacían 6 o 7 veces y me sentía un loser masturbador. Era en épocas en que masturbarte de menos se contemplaba como una especie de fracaso sexual. Eso sí, nunca me he masturbado con porno, no me gusta. Me he masturbado con anuncios, con cómics, con libros, con videos musicales, con conductoras de concursos, y sobre todo con mi imaginación. Considero un mérito intelectual haberme masturbado con Greta Grabo o Marlene Dietrich.

3. ¿Una anécdota masturbatoria?

Cuando nos enamoramos de verdad, esa persona es purísima e intocable dentro de nuestra imaginación. Pero el tiempo pasa y nos damos cuenta de que está fuera de nuestro alcance real. Entonces nos masturbamos. Es lo único que obtendremos de ella y, un segundo después, estallamos a llorar. Es lo que yo llamo una “paja triste”.

Pablo Pablo Vázquez, escritor y guionista de cine español (“Amor tóxico”)