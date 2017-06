A propósito de Pura Vida: 5 verdades sobre la leche que tienes que saber [VIDEO]

Lucía Calderón @lucalderon7

Desde que se hizo público que Pura Vida no es leche evaporada de vaca al 100%, el producto está en el ojo de la tormenta.

Para conocer más de este tema, Perú21 conversó con la nutricionista y dietista Marilyn Montejo, quien aseguró que esta información no es novedad. “Siempre estuvo ahí pero el consumidor no la lee”, aseguró.

Para la especialista, existen muchos mitos alrededor de la leche que el público todavía asume como verdad. A continuación, te contamos cinco verdades que tienes que conocer sobre este producto lácteo.

1. La leche no es ni más ni menos importante que otros alimentos

Puede estar en una dieta saludable pero no es indispensable. El famoso calcio también se puede conseguir en otros productos, como el ajonjolí por ejemplo.

2. En niños, la lactancia materna no tiene comparación

La especialista asegura que las leches ‘para niños’ que ofrecen muchas empresas tienen demasiada azúcar y están basadas en una dieta de 2000 calorías, cuando los pequeños no consumen ni 1300 calorías al día. Esto puede tener consecuencias, como obesidad e hiperactividad. Además, estos productos tienen menos calcio y no van a aportar un beneficio adicional, como el famoso DHA que agregan, que se consigue en los pescados.

3. Para saber elegir hay que leer la etiqueta

Es importante evitar productos que tengan nombres que se refieran a azúcar como: dextrina, jarabe de maíz, miel, jarabe invertido y maltodextrina. También grasas vegetales y soya, porque tiene un gran componente alergénico.

4. La mejor leche es la leche fresca

La primera opción para todos debería ser la leche de establo. Pero si no se pudiese acceder a ella, también es una buena opción la que venden en tiendas, en caja o en bolsa.

5. La leche evaporada en tarro no es para consumo

Pasa por otro proceso, donde se pierde mucha cantidad de vitaminas y las proteínas cambian. También tiene agregados como sustancias artificiales, azúcar y el aceite de palma, que es un aceite saturado y no es saludable. Sí puede utilizarse para preparaciones culinarias, pero no para consumo directo.

