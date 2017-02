Pornografía: ¿Es buena o mala para el sexo con tu pareja?

Liz Saldaña @liz_saldaa

Vivimos en una época donde todo tiene que ser perfecto, desde la figura física de las personas hasta el propio acto sexual. La pornografía nos muestra cuerpos, penes, y vaginas perfectas, nos explica la psicóloga Yenny Lloret de Fernández, especialista en trauma del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, que muchas veces tratamos de imitar, pero la sexualidad es mucho más que eso.

“La sexualidad y el erotismo va más allá de eso (la pornografía). Es más que la relación con la televisión o con una pantalla. La sexualidad es algo completo, e íntimo”, señala la especialista.

Sin embargo, Lloret aclara que la pornografía podría considerarse “normal” si sirve como un juego erótico para la pareja que lo consume.

“Una cosa es que una pareja decida ver de vez en cuando un video pornográfico y otra que tenga que incluirlo siempre en el acto sexual. Hablar de normalidad es cuando una persona lo ve como una cosa más, como un juego más dentro de la sexualidad. Pero si la persona dice: ‘si no veo pornografía no me excito’. Ahí es donde se ve que hay un problema”, puntualiza la especialista.

¿Por qué se recurre a la pornografía?

Lloret Fernández nos da algunas luces de por qué una pareja o una persona puede consumir pornografía, especialmente si es en video.

“Esto puede ser porque la persona tiene miedo de no hacer un buen rol, de no gustarle a su pareja, incluso por timidez”, explica la psicóloga, quien añade que practicar lo que observas en ese tipo de vídeos solo te proporciona “una conducta imitativa, pero no es la creación que te da la sexualidad. La sexualidad es una cosa creativa y de a dos”.

¿Puede causar conflictos de pareja?

“Si una pareja lo goza, le gusta y lo vive bien, está bien. El problema está cuando solo a uno de los dos le gusta. En ese momento hay que conversarlo con un especialista porque hay un tercero en medio de la pareja que es el video”, detalla Lloret.

Y nos recuerda que si uno necesita ver a otros tener sexo para excitarse eso tendría que llevarlo a consultar un especialista.

“Tendríamos que ver si le ocurre en determinados momentos o siempre es así. Aunque es difícil que una persona vaya a terapia por algo que le causa placer, pero si le afecta a la pareja allí debe hacer la consulta”, agrega.

¿Consumes pornografía en pareja? ¿Lo haces a escondida de tu compañero o compañera sexual? ¿Puedes tener sexo solo si miras una porno? Es momento de hacerte estas preguntas.

