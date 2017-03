Nike amplía su colección para tallas grandes

La marca de ropa deportiva Nike ha decidido lanzar una colección con diseños adaptados a tallas grandes. Es decir, a mujeres de contextura más gruesa, justamente del tipo que no salen en las revistas o en los desfiles de moda, pero que EXISTEN.

La iniciativa fue aplaudida. “Celebramos a las atletas en toda su diversidad, sea cual sea su etnia o tipo de cuerpo”, expresó la marca en un comunicado.

Los diseñadores piensan en tallas pequeñas y generalmente para cuerpos fuera del rango convencional.

Nike precisó que no se trata solo de expandir el tamaño de sus prendas. “Cuando diseñamos la talla grande, no solo estamos volviendo nuestros productos proporcionalmente grandes. Eso no funciona, pues como sabemos, la distribución del peso de cada persona es diferente”, señaló Helen Boucher, vice presidenta de la línea deportiva de mujeres en Nike.

La masificación de las tallas pequeñas de las distintas marcas ha sido objeto de críticas, pues exige que las mujeres busquen caber en prendas demasiado pequeñas, lo cual incluso ha generado problemas alimenticios.