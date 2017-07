Paz Salgado tiene 30 años. Es peruana, modelo profesional de talla grande, actriz en formación y “activista del cuerpo”. Ella, mejor que nadie, sabe lo que es vivir en un mundo donde la belleza parece estar centrada en la delgadez. Los gordos no entran a la fiesta. Los gordos, y las gordas en el Perú son blanco de insultos cotidianos. Superar esta situación no es sencillo. Paz Salgado tiene mucho que enseñar.

A través de su Facebook o Instagram, Paz Salgado muestra su belleza y su capacidad de vencer todos prejuicios.

Hay demasiados ataques a las mujeres de tallas grandes. ¿Por qué pasa esto en el Perú?

-Esto pasa porque la industria de la moda ha colocado un estándar o estereotipo de belleza ficticio. Las personas que no van con los patrones de belleza establecidos por los debilitadores sociales (moda,revistas,TV,etc) son catalogados como feos y sufren ataques. Es lo que pasa con las chicas de tallas grandes. Al publico se le vende la idea de que ser bello es ser alto y esbelto, no van más allá de eso y pues si no cumples con esos estándares vas a recibir ataques de personas que creen en esas ideas vacías. A las mujeres se les ataca por todo, pero mucho más cuando son gordas Se asocia la gordura a la fealdad y se nos mira con desprecio.

*La gente no te dice por la calle o en redes sociales ‘llenita’ o ‘talla grande’. La gente suele decirte gorda, y aunque dicen que no es despectivo muchas veces llega a serlo. ¿Cómo manejas esto? *

-El termino gorda tiene muchos significados según el tono en que se dice. Tu le dices a tu novio o novia ‘gordita’ o ‘gordito’ porque va con amor, todas las palabras con amor son bienvenidas, pero cuando a esta misma palabra le pones el énfasis del desprecio se transforma automáticamente en algo doloroso para la persona que va dirigida sea la palabra que sea. Como activista del cuerpo tengo que manejarlo de la mejor forma posible. Gorda es un adjetivo calificativo para describir una característica física no solo del cuerpo sino de muchas cosas. Si un amigo en la calle me dice gorda para saludarme lo tomo en buena onda, pero si este mismo amigo me dice gorda en una pelea o le aumenta más palabras obviamente sentiría lástima por él, porque él cree que diciendo eso me hará sentir mal, pero no…Es mi cuerpo y he aprendido a valorarlo, lo quiero y lo respeto.

¿Qué se necesita para superar los insultos y vencer los estereotipos?

-Se necesita mucha autoestima y una dosis gigante de tolerancia, no solo para la gente gorda o de tallas grandes… para todo el mundo que siente que por no ser como la modelo de revista ya está descartada y nadie la va a querer o la va a encontrar bonita. Uno tiene que hacer oídos sordos, pues siempre existirá gente que habla. Nosotros tenemos que pensar que la gente que habla es porque no es feliz tal cual es. No se encuentra contento con su vida, porque alguien que es feliz y pleno no tiene que ver al otro o lo que hace el resto. Para vencer los estereotipos se necesita ver más mujeres y hombres reales en los medios, que la gente vea que ya se rompió el molde de la figura perfecta y de que la sociedad está evolucionando y no le presta atención a cosas efímeras como el físico o el dinero. La sociedad tiene que poner su granito de arena y dejar de bombardear a la juventud con estándares ficticios que a la larga crean adultos frustrados e inseguros de si mismo. Promovamos una cultura donde la autoestima, el amor propio y la confianza en uno mismo son fundamentales para poder iniciar una vida social plena.

También se hace hincapié en que es un problema de salud.

-Por supuesto. Todo en exceso es malo. La gordura en exceso es una enfermedad que se llama obesidad, uno puede llegar a este punto por muchísimos factores, uno de los más conocidos es la tiroides. En este caso si se necesita la ayuda de un especialista porque una persona con demasiado sobrepeso tiene problemas de azúcar o físicos… No puede caminar bien, se cansa muy rápido, le duelen las rodillas, la espalda… No respira bien. Cuando se tienen este tipo de síntomas lo mejor es ir a ver un especialista. Como modelo ‘plus size’ y activista del cuerpo incentivo a una vida en movimiento. El hecho de ser ‘plus size’ no quiere decir que estemos vagando todo el día. Hay que comer saludable, darte un gusto de vez en cuando, etc. Si eres ‘plus size’, gorda, llenita o como quieran llamarlo, y te sientes bien, y no hay ningún problema físico y te aceptas como eres, entonces el resto no importa.

A veces algunos piensan que la belleza y el goce sexual no son patrimonio de la gente de talla grande. ¿Qué piensas?

-Que eso es totalmente falso. Pienso que son mitos o historias que alguien inventó. Las chicas de tallas grandes somos como cualquier mujer con deseos y fantasías. Cuando nos sentimos cómodas con nuestra pareja, nos sentimos aceptadas, valoradas y amadas. Somos unas diosas y queremos que nuestras fantasías sean cumplidas en la cama. Si bien dicen que solemos ser estrechas creo que eso varia tanto en las mujeres flacas como gordas. Por ahí escuché decir que las chicas ‘plus size’ se cansan o no podemos hacer poses. Eso es totalmente falso. Las chicas de tallas grandes gozamos, sentimos y amamos como todo el mundo, pero con un plus más que solo lo sabrán cuando lo hayan experimentado.

“Me siento capaz de todo”

¿Es fácil encontrar ropa o en el Perú se margina a las mujeres de talla grande?

-Antes te tenías que contentar con la ropa que te quedaba, te guste o no. Ahora con el ‘boom plus size’ muchas empresas peruanas han apostado por invertir en este mercado que está en expansión. Encuentras ropa linda hasta la talla 4xl o más. En las tiendas por departamento siento que es una burla el XL, porque no me queda ni en un brazo. Esto también promueve a la baja autoestima de las mujeres que van con la idea de una talla y cuando la encuentran no les queda. Yo lo tomo como una burla, sabiendo que en el Perú las mujeres son bien proporcionadas y que la morfología del cuerpo es diversa.

¿Qué es lo más bonito que has vivido al mostrarte tal y como eres?

-El sentirme realmente bella, antes me miraba al espejo y me encontraba millones de defectos: en la cara, brazos, abdomen, piernas. En todos lados y para mí era un martirio estar con gente que me mire que me encuentre otro defecto. Siempre fui muy sociable. Tenia muchos amigos y amigas, todos me decían que mi cara era hermosa y que si fuera más flaca sería perfecta. Esto me frustraba y hacia que tapara mi cuerpo llegando a usar cafarenas en pleno verano. Ahora me veo al espejo y veo un brillo en mis ojos. Me miro y me gusto. Salgo a la calle segura de mí y de mi cuerpo. Me siento capaz de todo, gracias a Dios el teatro me cambió el chip y me siento capaz de todo. Me miro al espejo, y me veo y reconozco como una mujer increíblemente bella.

¿Qué es lo más feo que te ha pasado?

-El escuchar que personas que quiero se refieran de forma despectiva hacia mí. Cuando yo estoy con ellos me dicen que les gusta lo que hago y que me admiran por ser un modelo a seguir para muchas mujeres, pero a mis espaldas utilizan adjetivos ignorantes y poco coherentes. Eso me dolió mucho. Ahora tomo las palabras de quienes vienen. Vivo mi vida y soy una mujer plenamente feliz. Una vez leí algo que me encantó y lo comparto mucho: “UN CUERPO BONITO ES AQUEL QUE TIENE UN ALMA FELIZ ADENTRO”.

Más información