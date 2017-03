Matrimonio sin sexo: ¿Cómo despertar la llama de la pasión?

Liz Saldaña @liz_saldaa

Hay parejas que pueden tener mucho sexo durante la época de enamorados, pero luego cuando se casan parece que el deseo sexual se esfumó. La rutina, el poco cuidado personal, y la vida agitada les va ganando. Entonces, todo cambia, y se convierte en un matrimonio sin sexo, nos explica la psicóloga y especialista en trauma, Yenny Lloret de Fernández.

La especialista señala que incluso hay pareja de enamorados donde el sexo no fue importante. Ambos piensan que al casarse el deseo incrementará pero no es así. También existen parejas de casados que no pueden tener hijos porque tienen poco sexo.

La ausencia de relaciones sexuales en una pareja podría deberse a una falta de confianza en el otro y también en uno mismo. El miedo al mal desempeño o el descontento con el cuerpo tienen gran impacto. Esas cosas van apagando la llama del deseo, y el apetito sexual, añade Lloret.

¿Puede funcionar un matrimonio sin sexo?

Eso depende de la pareja. Hay parejas que se masturban de forma individual o juntos. Aunque en algunos matrimonios el sexo no es lo prioritario. Ellos basan su relación en la admiración, o en la compresión, nos dice la psicóloga.

Hay diferentes situaciones que puede llevar a una pareja a dejar de tener relaciones sexuales. En todos los casos lo importante es que si la situación incomoda a la pareja o a uno mismo, lo ideal es buscar una terapia para dos.

Tips para avivar el apetito sexual

Dar una caricia a tu pareja por la mañana. Es bueno despertar con alegría, con una sonrisa.

Estimular a tu pareja para que despierte su deseo sexual.

Proponer tener sexo.

Conversar con ella o él. (Sobre sexo o incluso de cosas cotidianas).

Darle confianza al otro.

Tratar de crear un ambiente de armonía para que la persona se sienta relajada.

No generar discusiones o pleitos.

El sexo en una pareja puede ir decayendo de a pocos. Lo importante es hablar si no tienes deseos de tener sexo. Tu pareja puede crearse ideas negativas como “no tenemos sexo porque no me quiere, porque no le gusto o no lo hago bien”.

La especialista nos recuerda que pese a que la vida de hoy es más agitada y llena de responsabilidades siempre hay tiempo para tener relaciones sexuales: “Eso de que no hay tiempo es un cliché. Cuando hay deseo sexual, el tiempo se hace. Con un ratito es suficiente. No tiene que ser una maratón sexual”.

