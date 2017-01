¿Hay algo de malo en masturbarse muy seguido?

“Hola, Hernán: Tengo algo de miedo en el tema de la masturbación. Tengo 19 años y no llevo una vida sexual activa. Mi enamorada y yo ya hemos tenido “encontrones”, pero no hemos consumado aún. He leído que masturbarse seguido afecta la vida sexual. ¿Qué tan perjudicial puede ser para mí y mi pareja? Tengo miedo de que el día en que consumemos no la haga disfrutar del momento… Veo la masturbación como prácticamente un hobby. ¿Hay algo o tratamientos para dejar de hacerlo? Gracias…”. Óscar, de Lima.

MASTURBACIÓN COMPULSIVA

A priori no hay nada malo en la masturbación supone la manera en que casi todos los adolescentes descubren su sexualidad y puede llegar a ser una estupenda fuente de placer inocuo. De hecho, muchas veces IMPONERSE el dejar de masturbarse causa muchos más traumas, como toda represión antinatural.

Sin embargo, y aunque no trae consigo las secuelas físicas con que antaño se amenazaba a los varones (caída de pelo, ceguera y otras barbaridades inventadas), no es del todo cierto que abusar del onanismo no conlleve secuelas: sí influye un poco en la autoestima, aflige también tener la zona genital siempre irritada y agotada… y, en consecuencia, condiciona demasiado la relación con las chicas.

A tu edad, Óscar, es normal sentir miedo ante el sexo: miedo a no funcionar bien en la cama, miedo a una actividad que todavía te es “terreno desconocido”, miedo a no satisfacer a tu enamorada… Asume ese miedo como algo lógico y habitual en todos los chicos de 19 años y habla con tu pareja sobre ello. Dile que te ayude a superarlo y pasen muchas horas de caricias –con protección– en la cama hasta que el propio deseo haga que todo fluya por su cauce natural.

Si te da miedo masturbarte demasiado, pídele a ella que te masturbe: jueguen juntos, exploren juntos, DESCÚBRANSE juntos… hasta que el sexo sea un alegre placer dual y no un triste desahogo solitario.

DATOS

- Falsos cientificistas aseguran desde el s. XVIII que la masturbación masculina provoca ceguera, amnesia, epilepsia, enajenación mental e imbecilidad. Parecían definirse a sí mismos…

- Este mes se exigió en España la retirada de un libro de Biología para estudiantes de 14 años donde se demoniza la masturbación y se afirma que el porno provoca adicción. Detrás, el Opus Dei…

- Los “abstencionistas” defienden que no masturbarse ayuda a conservar energías y mantener la autoestima alta. Mide aquí tu compulsión sexual.

Por: Hernán Migoya (sexo21@peru21.com)

