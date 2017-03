Masturbación femenina: 4 beneficios que quizás no conocías

Las mujeres se masturban, pero pocas se animan a contarlo. Es como algo secreto. Otras no lo hacen porque tienen la idea de que es malo y hasta inmoral. ¿Qué dicen los expertos?

Dolor por menstruación

Mariano Rosselló Gaya, andrólogo y experto en medicina sexual del Instituto Médico Roselló, en España, sostiene que la masturbación ayuda, incluso, a evitar los molestos dolores menstruales. Así se lo dijo a la BBC.

“Las sustancias químicas que se ven involucradas en la cascada que se produce en el torrente circulatorio al tener un orgasmo actúan de manera analgésica contra los dolores premenstruales”, indica. Y eso no es todo.

“Igualmente se produce una desinflamación de la zona genital que hace que la presión que provoca los dolores disminuya y por ello lo hagan también las molestias”, añade el experto.

Cuando llega la menopausia

En el caso de las mujeres que ya han tenido la menopausia, la masturbación puede ayudar a evitar una excesiva sequedad en la zona. Laura Streicher, profesora de Obstetricia y Ginecología de la Feinberg School of Medicine (Chicago, Estados Unidos) y autora del libro en inglés ‘Sex Rx-hormones, health and your best sex ever’ indica que favorece la lubricación y reduce la sequedad del tejido vaginal.

Te quita (un poquito) el estrés

via GIPHY

Masturbarse ayuda a tener una buena salud global tanto a niveles biológicos como psicológicos. La masturbación produce la liberación de “sustancias químicas complejas, entre las cuales la más importante es la dopamina”, dijo a BBC Mundo Peter Saddington, terapeuta sexual de la organización británica Relate.

La masturbación produce un sentimiento “de calma y de alivio”. Y es que cuando se practica solo piensas en eso que estás sintiendo. Todo lo demás queda atrás.

Te ayuda conocerte

Masturbarte es una experiencia que además de relajarte te ayuda a conocer mejor tu cuerpo. Las mujeres que lo practican exploran su cuerpo al máximo y llegan a tener una vida sexual más satisfactoria. Por ejemplo, en la experiencia descubren si les gusta más que le toquen el clítoris o la penetración, si sus senos son una zona erógena, o quizás las piernas. Todo un mundo por explorar.

Más información