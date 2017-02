Sexo.21: ¿El mal sexo puede ser la causa de una ruptura sentimental?

“Tengo 26 años y he tenido relaciones con un chico que tiene un pene de 13.5 cm de largo y 10.5 cm de circunferencia. Me he dado el trabajo de medírselo a pesar de su negativa, pues tengo curiosidad.

Todo empezó cuando íbamos al hotel y escuchaba a otras chicas gritar y gemir con fuerza. Pero en mi caso no gimo tanto y una amiga me dijo que tal vez es por el grosor del pene.

Bueno, le fui infiel a mi pareja. Salí con otro chico, intimé con él: su miembro era un poco más pequeño, pero mucho más grueso, no podía juntar los dedos de la mano al cogerlo. Y tuve otro tipo de orgasmos sin tanto problema: sexo sin mayor compromiso que el de pasarlo bien. Pero luego mi pareja vio unos mensajes en WhatsApp muy íntimos y descubrió mi infidelidad. Vio que el otro chico tenía otras medidas (vio fotos que él me envió) y su ego se fue al piso.

Dice que me ha perdonado, pero nuestra relación sexual ya no es la misma. Mis orgasmos ahora son más difíciles de lograr, siento que voy a explotar como cuando estaba con el otro chico y, de pronto, no llega la sensación y lo pierdo. Mi pareja me dice que seguro extraño al otro pata que era más de mi talla… y me hace sentir mal. ¿Qué puedo hacer?” – Diana.

Estimada Diana, lo principal es hacerte esta pregunta: ¿amas a tu pareja? Porque el elemento básico de toda relación amorosa es precisamente ese, el amor. El sexo per se no es pegamento fiable para establecer ni consolidar una relación estable: puede ayudar a mejorar esa relación, pero no puede ser su puntal. Si pretendes sustituir el afecto conyugal por la cantidad de orgasmos que te proporcionan, estás en un error.

El sexo no es matemáticas: si quieres mejorar la vida sexual con tu pareja, recupera su confianza. Una pista: él no es solo un pene, puede darte orgasmos con otras partes de su anatomía.

Si te preocupa más el sexo que el amor, es probable que esta relación no deba seguir. Y no te fíes de los gemidos en los hoteles: ¿y si fingían?

DATOS

En 2008, la firma de abogados Woolley & Co revela que el sexo ocupa un 43% de las causas de divorcio en Gran Bretaña. Los expertos indican que el número de matrimonios sin vida sexual es cada vez mayor.

Según la teoría del triángulo del amor del psicólogo estadounidense Robert J. Sternberg, una relación estable se basa en la solidez de estos elementos: intimidad, pasión y compromiso.

“Matrimonio sin sexo” es buscado en Google por encima de “matrimonio infeliz” o “matrimonio sin amor”, según descubrió este año el economista de The New York Times, Stephens-Davidowitz.

Por: Hernán Migoya (sexo21@peru21.com)

