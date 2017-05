¿Lloras después de alcanzar el orgasmo? Esta es la respuesta

No es un tema que las mujeres cuenten, pero a muchas más de las que pensamos les ocurre: lloran después de alcanzar el orgasmo. ¿Por qué?

Un estudio publicado por Wiley Periodicals, Inc. en colaboración con la Sociedad Internacional por la Salud Sexual, revela que poco menos de la mitad de las mujeres lloran después de tener sexo por lo menos una vez a lo largo de su vida sexual.

El estudio refiere que varias mujeres aseguraron hacerlo varias veces mientras tenían relaciones sexuales o después de terminar.

Este ‘sensible acontecimiento’ se llama “Disforia poscoital” (DPC).

La mayoría de las investigaciones se han centrado en estudiar mujeres, pero esta condición afecta al resto de las personas, sin importa su género. Las personas que lo padecen puede experimentan tristeza o ansiedad.

“Es probable que suceda después de un orgasmo”, explica la Dra. Marie Tudor, sexóloga médica que trabaja en Nueva York a El Huffington Post. Y agrega; “Con la energía que se produce con el orgasmo también puede haber una liberación de emociones y, para algunas personas, eso implica llorar”.

El incremento de endorfinas y la producción de oxitocina y prolactina pueden llevar a este momento que a algunos desconcierta. Es necesario identificar si esto ocurre por una emoción abrumadora o por algún trauma. Si es lo segundo es preciso buscar ayuda, pues puede afectar el disfrute del sexo.

Un estudio australiano revela que una de cada tres mujeres sufre depresión postcoital. Haber padecido algún tipo de abuso o bien ciertas características psicológicas personales pueden desencadenar la melancolía en la cama. Pero no hay suficientes estudios.

La sexóloga y terapeuta de pareja Ana Mercedes Rodríguez opina en la revista médica que “hay mujeres que no llegan al orgasmo placentero 100% y se quedan con un ‘regustillo’ amargo. Muchas veces es debido a que no han sentido esa unión con la pareja. Pueden quedar insatisfechas desde el punto de vista psicológico, por no sentirse atendidas como esperaban. Otras, porque no alcanzan el ansiado orgasmo simultáneo”.

¿Te ha pasado?

