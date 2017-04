En palabras de Nicolás Lúcar, todo el mundo está hablando de Mario Hart y Korina Rivadeneira. El matrimonio entre ambos ha removido tanto la farándula peruana que el tema incluso se infiltró en la solemne conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Lo cierto es que la pareja afirma estar feliz y muy enamorada, que es algo que dicen quienes suelen estar todavía desayunando la torta de la recepción. Pero, ¿qué pasará cuando el tiempo pretenda apartarlos?

[RevisaMiCasoPPK: La mejor forma de divertirse con todo el rollo de Mario Hart y Korina Rivadeneira]

Con ánimos de encontrar la respuesta a una pregunta tan personal, y de paso ir cambiando de tema, aquí les dejamos algunos libros de autoayuda sobre el amor que nos dejan más enseñanzas que la mediatizada relación de estos dos modelos.

Tomen nota:

7. ‘Cómo sentimos’ — Giovanni Frazzeto

Uno de esos libros que llaman la atención por ser genuinamente interesantes. El autor esboza una combinación de ciencia y experiencias diarias para acercarse al complejo mundo de los sentimientos, donde las preguntas no son sencillas pero las respuestas son reveladoras.

6. Los cinco lenguajes del amor — Gary Chapman

Dicen que el secreto detrás de las buenas relaciones es conversar. Chapman propone que tan sencillo no es: en la pareja, uno tiene una forma de expresarte y el otro tiene una muy distinta. El truco, ensaya, es saber qué estás diciendo, qué dice tu pareja y cómo hacer para entenderse.

5. ‘Las mujeres que aman demasiado’ – Robin Norwood

¿Por qué es malo enamorarse de la persona equivocada? La pregunta puede parecer obvia, pero si la autora del libro, Robin Norwood —especialista en terapia familiar y de pareja— lo escribió es porque hay muchas personas allá afuera que necesitan darse cuenta que están con alguien que no los merece.

4. ‘Amar o depender’ — Walter Riso

El autor argentino no da muchas vueltas: el amor no debería ser dependiente. ¿Es el desapego (y no) una pieza clave para cultivar el amor en una relación? A veces conviene vernos desde otro punto de vista y Walter Riso

3. ‘Amor, libertad, soledad’ — Osho

¿Por qué tantas personas se divorcian?, ¿por qué las relaciones amorosas se vuelven una prisión?, ¿por qué se casaron Korina y Mario si solo llevaban saliendo unos meses? Estas son las preguntas que el yogi Osho explora en este ‘manual’.

2. ‘El anillo es para siempre’ — Ángel Espinoza

El libro tiene un título que parece sacado de una película de terror, pero lo que el autor (un sacerdote) hace en realidad, es realizar una serie de interpretaciones en torno al aro de compromiso, ese que Mario y Korina ahora llevan en su anular. ¿Se pueden cumplir las promesas matrimoniales?

1. ‘Siete reglas de oro para vivir en pareja’ — John Gottman

<

Dice Gottman que hay ’7 jinetes del apocalipsis del amor’, que vienen a ser los errores comunes que se cometen en una relación y, con el historial de Mario Hart, quizás el piloto los tenga todos. Este es un buen libro para saber en qué estás fallando y qué debes evitar en tu relación (como estar con otra persona, por ejemplo).

Te puede interesar

¿Harto de la boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira? Estas noticias podrían interesarte https://t.co/0nggoqvLZU pic.twitter.com/NjkizOzraR — Diario Perú21 (@peru21noticias) 26 de abril de 2017